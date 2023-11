Tras lograr sacar a la calle a decenas de miles de personas este domingo en la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lanzado este lunes un llamamiento para mantener las movilizaciones de protesta contra la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts. El jefe del Consell ha destacado que el acuerdo entre socialistas e independentistas abre una nueva etapa en la que "toca" defender la democracia "a diario".

"Bienvenidos a la etapa donde toca defender la democracia a diario. Nos ha tocado. Este es el reto de nuestra generación, de la historia de España que nos queda por vivir. Ya está aquí. Hagámoslo rescatando la mejor herencia que nuestros padres nos dieron: la transición española", ha afirmado durante un desayuno informativo en Madrid.

En este encuentro organizado por El Debate en el día posterior a las múltiples marchas convocadas por el PP contra la amnistía y que reunieron a cientos de miles de personas por toda España, Mazón ha considerado que el país se encuentra en una situación "de gran gravedad" y de "emergencia democrática" que puede inaugurar "uno de los periodos más tristes de la historia de España".

El president, que ha subrayado que la Comunitat Valenciana está "más preparada que nunca" y que desde su Ejecutivo autonómico se defenderá la "igualdad" entre todos los españoles, ha reiterado también que, junto al mensaje de "unidad", es "necesario" trasladar otro de esperanza y decir a los ciudadanos que "esta tormenta pasará". "Del procés se sale. Lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana y estamos dispuestos a hacerlo para el conjunto de España. No tengan duda que de ahí se sale", ha aseverado.

Mazón ha vaticinado que tras la investidura se vivirá una legislatura "inaudita" que solo "sobrevivirá" en el tiempo si se producen nuevas renuncias, ya que la "ceguera" de Pedro Sánchez es "inmune" a la Unión Europea, a los inspectores de hacienda y al resto de comunidades autónomas".

"El próximo presidente de España ha asumido y aceptado que el Gobierno no gobernará con igualdad ante todos. Se acabaron las políticas de Estado, quedan abolidas", ha criticado en referencia al trato de favor que considera se le está dando a Cataluña.

Respecto a la condonación de la deuda que ha firmado el PSOE con ERC, Mazón ha criticado que se ha generado una "confusión premeditada" desde Moncloa para negociar en paralelo otros asuntos bilaterales con Cataluña. "No puede.

Menos financiación para autonomías "desleales"

Preguntado sobre la remodelación del sistema de financiación autonómica y la quita de parte de la deuda contraída con el FLA, Mazón ha defendido que no debe haber "vencedores ni vencidos" aunque ha pedido, no obstante, que se "reconozca" que la autonomía ha estado peor financiada ha sido la valenciana.

Asimismo, ante la posible reforma del sistema ha planteado un mecanismo que castigue a los territorios que sean "desleales" a España. Se trata, según ha dicho, de que el nuevo modelo de financiación autonómico tenga un factor que contemple la lealtad como uno de los elementos a considerar ilegal y que, si hay comunidades que atacan al Estado, tendrían una penalización.

"De lo contrario, el mensaje que se traslada a los territorios que no han comprado ese relato, es que durante décadas hemos perdido el tiempo, que lo eficaz es atacar al Estado, negar la Constitución. Es que lo que no podemos es establecer un sistema que a continuación lo que haga sea arbitrar todas sus excepciones", ha explicado Mazón, que no ha concretado más allá.

En referencia a la posibilidad de que el expresident Ximo Puig fuera ministro en el nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, Mazón ha afirmado que estaría "encantado": "A ver si ahora se toma en serio el pacto por el agua que hace falta en nuestra tierra, el corredor Mediterráneo, la industria cerámica de Castellón... Nunca es tarde si la dicha es buena".

Ha negado, además, que el PP deba romper su acuerdo con Coalición Canaria después de que hayan asegurado que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez, ya que, según ha subrayado, el Partido Popular cumple sus pactos.