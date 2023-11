Los dirigentes del PSPV, a expensas del reparto de ministerios

Pedro Sánchez ya ha sido investido presidente y la pantalla siguiente, tras la promesa ante el rey, es la formación de Ejecutivo. Es la decisión que tensa a las federaciones socialistas en estas horas. Aún así, el mensaje que envía la dirección valenciana es de calma ante el futuro. «No son previsibles movimientos a medio plazo. El contexto es demasiado convulso como para embarrarlo más», señala un mando del PSPV. El objetivo es no abrir la batalla por la secretaría general hasta que se acerque el congreso ‘de país’, que debería celebrarse en los primeros meses de 2025. Las fuentes aseguran que Ferraz está en esa dinámica, ante las ‘curvas’ que se atisban por la ley de amnistía y las convocatorias electorales a la vuelta de la esquina: no solo las europeas, también autonómicas vascas y gallegas (mediados de 2024) y catalanas (inicio de 2025).

El futuro de Ximo Puig

El mensaje es que poco se va a mover en función de las decisiones de las próximas horas. La clave para el socialismo valenciano es si el expresident, Ximo Puig, está entre los elegidos para el gabinete del jefe del Ejecutivo. Es una opción viva en corrillos políticos y mediáticos de Madrid. Se subraya como forma de recompensar al PSOE periférico, el que se ha mantenido al lado del líder en tiempos difíciles, frente a la vieja guardia. Pero ya se sabe que Sánchez gusta del efecto sorpresa en estas ocasiones. En el equipo de Puig, mientras tanto, domina la prudencia.

Otro clásico de estos momentos es la aparición de la exconsellera Gabriela Bravo en las quinielas. La vicepresidenta de las Corts tiene buena prensa en la judicatura progresista, mantiene contactos con la órbita judicial madrileña (fue portavoz del Poder Judicial) y su nombre suele aparecer cuando toca pronosticar ministrables. Ha vuelto a pasar.

La perspectiva es distinta para Diana Morant. Para ella se trata de mantenerse o no. No ha sido la ministra más visible (la cartera de Ciencia no da tantas posibilidades como otras), pero cuenta a su favor no haber cometido errores gruesos. Tiene muchas opciones.