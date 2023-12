Choque en la Comisión de Hacienda por el valenciano entre Compromís y Vox y, más en concreto, entre el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví, y el portavoz de los voxistas, José María Llanos. El debate de las enmiendas a la ley de Acompañamiento, especialmente aquellas destinadas a política lingüística, ha elevado la tensión entre los dos parlamentarios hasta tal punto que se han enzarzado al grito de “hablaré la lengua que me dé la gana”.

Ha ocurrido mientras Llanos se encontraba explicando el por qué rechazaba las enmiendas de Compromís a la ley de Medidas Fiscales cuando ha indicado que él estuvo viviendo unos años en la localidad de Torreblanca, en Castelló. “¿Y no sabe hablar en valenciano?”, ha preguntado Baldoví con el micrófono apagado, pero en un tono (están al lado) en el que el diputado interviniente lo ha escuchado.

El comentario ha enfadado a Llanos que, tras calificar a Baldoví de “maleducado”, ha contestado: “Hablaré la lengua que me da la gana”, un comentario que ha reiterado en valenciano. “Parlaré la llengua que vullga”, ha dicho. “¿Y por qué no la habla?”, le ha preguntado el de Compromís. “Esta es la imposición de la izquierda, todavía soy libre”, ha señalado Llanos al tiempo que ha asegurado que no está en la prisión “como le gustaría a usted”.

"Ustedes han normativizado una lengua que no habla nadie, y con la excusa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua se están sujetando en esa cuestión que ustedes provocaron", ha señalado Llanos al tiempo que ha asegurado que la Constitución española "que a usted también le afecta [en referencia a Baldoví]" señala que todos tienen "el derecho a conocer el castellano y el deber de usarlo".

“Pero en las demás lenguas cooficiales no se habla de obligación de usarla, y menos cuando es foránea y la introducen a la fuerza en la escuela”, ha añadido. Asimismo, ha defendido, en valenciano, que no tiene “temor a defender el valenciano”, pero lo que no harán, ha dicho el voxista, “es defender nunca su catalán”. “Es puritita ideología”, ha sentenciado el expresidente provincial de Vox en Valencia.

“Los milagros existen, hemos conseguido que el señor Llanos hable valenciano en sede parlamentaria”, ha respondido el portavoz valencianista. “Cuando tú no estabas, ya existíamos”, ha replicado Llanos quien ha recordado que “la legislatura pasada no estaba Baldoví aquí y no sabe si he hablado en valenciano”. "Somos la única oposición ante el gobierno de la vergüenza. Y les plantaremos cara", escribió posteriormente Compromís en sus redes sociales adjuntando el vídeo de la intervención de Llanos.