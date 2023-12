El choque en Compromís paraliza la dirección del Imserso

Irene Gavidia no es directora general del Imserso. El lunes por la noche el nombramiento se daba por hecho al confirmarlo fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del que depende este cargo. Este departamento está en manos de Pablo Bustinduy, hoy en Sumar, y había elegido a una exsecretaria autonómica del Botànic y militante de Iniciativa, partido dentro de Compromís, para este puesto. Sin embargo, las divergencias internas en la formación frenaron su nombramiento.

El Consejo de Ministros del martes no recogió la elección de Gavidia porque el propio ministerio lo echó para atrás. Gavidia es militante de Iniciativa por lo que su entrada en el ejecutivo hubiera sido, de facto, la de Compromís. Pero en la coalición valencianista no tienen todavía claro que quieran formar parte de las estructuras. Y si lo hacen, tendrán que proponer nombres y el de Gavidia no genera consenso ni en la coalición ni en su propio partido, Iniciativa.

Según publicó este miércoles Valenciaplaza, la dirección de Iniciativa instó entre el lunes por la noche y la mañana del martes a Sumar a paralizar este nombramiento. Su elección había provocado malestar en la coalición y así se lo trasladaron a los dirigentes del partido de Yolanda Díaz, que aceptaron la petición. El nombre de Gavidia, pese a que había sido el propio ministerio el que lo había confirmado el lunes, no estuvo entre los nombramientos.

El motivo del malestar interno es doble según ha podido saber este periódico. Por una parte, los valencianistas no tienen decidido si entrar o no en el Gobierno. Es algo que no se ha votado en la ejecutiva. Mientras que otros partidos incluidos en Sumar como Más Madrid o IU sí que están representandos en el Gobierno, Compromís de momento se mantiene al margen con el argumento de que pueden influir más desde fuera que desde dentro.

Pero también influye quién ha sido la elegida y cómo. Iniciativa vive desde hace un año un cisma interno entre dos sectores: el de la actual dirección, que encabezan Aitana Mas y Alberto Ibáñez, y el considerado crítico con Mireia Mollà o Sergi Campillo como referentes y en el que estaría Gavidia. El principal episodio que evidenció esta ruptura fue la destitución de Mollà de consellera con Mas como vicepresidenta. Desde entonces, se han sucedido los desencuentros, con renuncias en el partido incluidas como el caso de Campillo, entre estos dos sectores.

Esta tensión interna ha llegado ahora hasta el Gobierno central a través de Sumar con ciertos recelos en Iniciativa de si el sector crítico ha estado negociando por su cuenta con la plataforma de Díaz. De momento, los principales actores en el entuerto esquivan hablar abiertamente del asunto. El sábado hay Mesa Nacional de Iniciativa y este nombramiento interruptus, más las dimisiones de dirigentes de la formación, podrían agitar todavía más el partido, mientras el nombramiento en el Imserso se aplaza, como mínimo, una semana.