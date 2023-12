Luna (nombre ficticio), de 13 años, sufrió heridas gravísimas que hicieron temer por su vida y la mantienen postrada en una cama de hospital cuando cayó desde la ventana de su casa, en un segundo piso, huyendo de su padre, después de presenciar cómo asesinaba a cuchilladas a su madre, Fátima Mansouri. Ocurría a primera hora de la tarde del 29 de noviembre en el domicilio de la víctima.

Fátima, de 34 años, que había denunciado a su maltratador, que había propiciado su condena y se había divorciado de él, se convertía en la sexta víctima mortal del machismo en la C. Valenciana en 2023; la número 54 en España. Ocupa el lugar 1.236 en las víctimas de feminicidios íntimos desde que existen registros, es decir, desde 2003.

El asesinato machista de Fátima ha dejado dos niñas huérfanas más. Suman 53 en estas dos décadas solo en la C. Valenciana. La pequeña, que ese día estaba en la guardería, vive desde entonces con sus tíos. Como Luna, está tutelada por la Generalitat. Juega y ríe, ajena a lo sucedido. Desde hace unos días ha empezado con visitas a la psicóloga; no es fácil explicarle que mamá ya no está. O por qué.

El profundo trauma psicológico

La mayor sigue hospitalizada en un centro sanitario que este medio mantiene anónimo para preservar a la menor. «Hace dos semanas que despertó del coma. Gracias a Dios está bien; está mejorando mucho». Habla su tía, Butaina, la mejor amiga de Fátima y seguramente la mujer que verá crecer a sus hijas y les transmitirá el amor que ella les tenía y su fortaleza para salir del maltrato y proteger a las pequeñas.

Por fortuna, no hay secuelas físicas. Todas las pruebas han salido bien. Casi un milagro, porque uno de los traumatismos más problemáticos lo recibió en la cabeza. "Pero psicológicamente está mal. No habla. Se expresa con sus manos y con la mirada", explica Butaina.

"Ya nos reconoce a todos"

Luna despertó del coma inducido en que la mantenían sumida los médicos para favorecer su recuperación hace un par de semanas. Durante los primeros días, ni siquiera reconocía a sus familiares, con quienes siempre ha tenido una estrecha relación. Fueron momentos de mucha tensión. "Desde hace días ya nos reconoce a todos", aclara su tía.

De lo que ocurrió, no habla. Ni pregunta. "Pero estamos seguros, y los médicos también, de que lo vio todo y recuerda todo".

En los días en que trataban de ayudarle a reconocer a su familia, le mostraron una foto de su hermana pequeña. No dijo ni una palabra. Solo "empezó a llorar", rememora Butaina con la voz quebrada. ¿Y terapia? "Aún es pronto para que hable o para que la vean los psicólogos, nos han dicho". Cada cosa, a su tiempo.

Butaina se emociona al hablar de Fátima. "No solo era mi cuñada. Por encima de todo era mi amiga, mi hermana". De momento tiene en acogida a la pequeña y cuando mejore Luna, está previsto que vaya a su casa, con su hermana. "La familia de Fátima está de acuerdo. Están felices de que las niñas se queden aquí, conmigo. Saben que aquí están bien".

El pasado 5 de diciembre, a la semana de su asesinato y gracias a la solidaridad de los vecinos, pudieron reunir los 3.000 euros necesarios para enviar el cuerpo de Fátima a Marruecos, con los suyos. Ahora descansa en el cementerio de Oued Zem, a dos horas de Casablanca. Como querían su hermana y sus padres.

En este momento, la prioridad son sus sobrinas. Sobre todo Luna. Hace dos días "le escribió a los médicos en un papel que quería el móvil". Es un progreso, pero, de momento, no podrá ser. "En TikTok están las fotos de su padre y de su madre. Y ahí están todas las noticias. No queremos que vea todo eso. Los médicos tampoco. Es mejor que sepa las cosas a su tiempo y de otro modo". El camino será largo, pero con ella, Luna estará bien.