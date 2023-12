El pasado 26 de septiembre el consejo de administración de la Sociedad Valenciana de las ITV (Sitval) nombraba a Javier López Mora como nuevo director general de la entidad. La decisión, impulsada desde la Conselleria de Industria que dirige Nuria Montes, suponía colocar una figura afín al nuevo Consell de PP-Vox salido de las elecciones de mayo, abriendo una nueva época para la entidad en la que se fijaba como objetivo llegar a "un punto óptimo de eficiencia operativa" en el servicio. El movimiento, según informaba la propia conselleria en un comunicado aquel día, dejaba al hasta ese momento máximo responsable de las ITV -Josep Albert- en el cargo, pero solo "de manera transitoria" mientras se completaba el traspaso de poderes. La realidad, tres meses después del nombramiento, es que ese periodo transitorio no ha finalizado.

Es una circunstancia que se puede acreditar fácilmente viendo el cese y nombramiento de cargos públicos tanto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) como en la lista de altos dirigentes que han entrado en la Administración en la actual legislatura que ofrece el Consell en su web. En ninguno de ellos hay registro de que Albert haya abandonado su cargo oficialmente ni tampoco que Mora haya asumido el suyo formalmente. Es decir, que quién a día de hoy debe seguir avalando como máximo responsable todas las decisiones que se toman en las ITV es el exdirigente del Botànic y no Mora.

A la espera de poderes

Este no es un problema menor. Porque acciones tan imprescindibles para el correcto funcionamiento de la actividad como pagar las nóminas de los trabajadores o acreditar ante la Dirección General de Tráfico (DGT) qué vehículos han pasado la inspección no se pueden hacer sin su firma. O lo que es lo mismo, que aunque ya no está el Govern del Botànic en el poder, Josep Albert es el único que tiene actualmente los poderes para certificar esas acciones. Sin ese aval, las estaciones entrarían básicamente en una parálisis completa.

La situación, anómala y trascendente, debería haber estado solventada desde hace semanas. Lo admiten así fuentes de Industria, que señalan que Albert "sigue firmando porque es el único que tiene firma autorizada", ya que de momento no se ha producido el necesario "traspaso de poderes". Fuentes conocedoras de la situación y las pertenecientes al área de Montes coinciden en apuntar que el responsable en funciones tiene la voluntad de marcharse, algo que no podrá hacer hasta que López Mora tenga los permisos.

Un problema "técnico"

Como explican desde Industria, el impedimento que ha habido y que ha causado la demora ha sido "un problema de carácter técnico" vinculado a una de las reuniones del consejo de administración de Sitval, un revés que aseguran que está ya "solucionado". Por ello, añaden desde la conselleria, se ha convocado ya una nueva junta administrativa para el mes de enero en el que está previsto que ese relevo finalmente se produzca.