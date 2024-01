El secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, como su homólogo en Alicante, Alejandro Soler, han mostrado esta mañana su complicidad y sintonía ante el proceso de primarias que los socialistas tienen a la vista para elegir al sucesor de Ximo Puig. Ha sido en la feria internacional de Turismo de Madrid (Fitur), donde han comparecido juntos y han reconocido las conversaciones en marcha de cara a ese proceso. Bielsa y Soler son, junto a la ministra Diana Morant, los tres aspirantes a dirigir el partido.

Preguntado sobre si se ve como secretario general, Soler apunta: "Lo importante es que me vean los militantes. He mostrado la disponibilidad para optar a esa responsabilidad, pero también para buscar acuerdos. Estamos intensificando los contactos con otros aspirantes para ver si hay un candidato, dos o tres", apunta el secretario general provincial de Alicante, que insiste en que esta decisión depende de las bases, y no de ninguna otra instancia del partido. "Lo fundamental es que el PSOE salga fortalecido de la decisión que tomen los militantes. Los militantes tienen que tener la última palabra, el PSOE es de la militancia", continuó.

Respecto a los contactos con Fernández Bielsa ante una candidatura unitaria, el exalcalde de Elx no escondió la buena sintonía. "Tenemos una comunicación constante, nos une una amistad previa, estamos hablando de qué es lo mejor, del modelo de partido, que en buena medida compartimos, del trabajo que tiene que hacer el partido para conectar con la ciudadanía y para hacer un oposición leal a la Comunitat Valenciana pero contundente con las políticas reaccionarias del Gobierno de Mázón. Fruto de ese trabajo saldrá el posible acuerdo, siempre con el objetivo de fortalecer el PSPV", apuntó.

Por su parte, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, insistió en el mensaje de las últimas horas: "Creo que es el momento de la militancia, de que participe en un proceso que elegirá al futuro líder para construir un partido fuerte, unido, sólido y solvente para hacer frente a la derecha más radical que hemos tenido en la historia del autogobierno". "Es momento de hablar, de compartir, y de poner al PSPV en las mejores condiciones para volver a ganar. Queremos hacer política para las personas, crear empleo, y apoyar a sectores como el turismo", ha dicho desde el pabellón valenciano en Fitur.