«Mi padrastro me decía "esto te pasa por tener ese físico" mientras me violaba»

Una joven de 25 años revivió ayer en la Audiencia Provincial los años de presuntas agresiones sexuales a las que, según su testimonio, la sometió quien fuera su padrastro en Nules (Castellón). La Fiscalía pide para él ocho años y cinco meses de prisión por unos hechos que el procesado negó en su declaración ante el tribunal de la Sección Primera.

En concreto, el hombre acusó a la entonces adolescente --tenía 18 años cuando comenzaron a suceder los hechos-- de «mentir», «ser poco disciplinada» y «no obedecer». «Me ha podido considerar un estrobo en su vida», declaró el acusado, especulando acerca del motivo por el que la afectada interpuso la denuncia contra él.

Tras un parabán declaró la perjudicada como primera testigo y lo hizo entre lágrimas y un importante estado de nervios. «Vivimos juntos durante cuatro años porque mi madre, que estaba muy enamorada, lo metió en casa», empezó diciendo la joven. Preguntada por el fiscal acerca de detalles concretos de los episodios de abusos, llegó a responder: «han sido tantas veces que ni lo recuerdo».

«A veces pasaba varios días seguidos y, en otras ocasiones, lo hacía varias veces al día; según él estuviera»

La víctima recordó que el procesado, supuestamente, la tumbaba boca abajo en la cama, la cogía por las muñecas y la penetraba contra su voluntad, en ausencia de su madre. «A veces pasaba varios días seguidos y, en otras ocasiones, lo hacía varias veces al día; según él estuviera», sostuvo la joven, quien sollozando llegó a admitir que «al final, llegué a pensar que yo tenía que contentarlo y que sería así para siempre, así que pasaba ese mal rato y no me resistía para que me dejara en paz».

La chica contó al tribunal que acabó denunciando por la insistencia de su exnovio, a quien se confesó las supuestas agresiones sexuales y quien la animó a poner los hechos en conocimiento de las autoridades. Este joven también fue llamado a declarar. «Yo notaba que algo le pasaba y, tras mucho insistir, me lo confesó. Yo la creí», mantuvo el exnovio.

"Me arrepiento de no haberle dado el beneficio de la duda a mi hija"

La madre de la víctima y expareja del acusado reconoció durante su turno que, inicialmente, creyó lo que dijo su exnovio. «Era mi hija, pero era una adolescente y yo confié en la palabra de un adulto. Me arrepiento de no haberle dado el beneficio de la duda y estuvimos separadas porque yo no la creí», dijo la progenitora, entonando el mea culpa. La mujer contó también que su hija tuvo después de confesar estos hechos «ataques de epilepsia» y «perdió el habla», además de sufrir una enfermedad congénita. «Cuando me lo pude permitir, empecé a llevarla al psicólogo», aseveró.

Los forenses, por su parte, vieron creíble el relato de la víctima y dijeron que la sintomatología que sufre es «compatible» con los hechos enjuiciados y que se ha agravado con los años.