Colapso de la ITV: los consumidores alertan ante las multas de tráfico

Hallar un hueco disponible para los próximos meses en cualquiera de las ITV valencianas es una odisea. Desde hace semanas, las fechas que cada jornada se van poniendo a disposición de la ciudadanía desaparecen en cuestión de minutos debido a la alta demanda, una situación que está dejando a muchas personas sin opción para superar un trámite ineludible. Ante este problema, la Conselleria de Industria ya ha dado orden de reforzar con 340 trabajadores -entre fijos y temporales- el servicio, una medida con la cual busca empezar a desbloquear el colapso para este verano. Sin embargo, mientras este apoyo se materializa, la realidad es que el contexto de la cita previa sigue siendo extremadamente díficil para los usuarios que se siguen viendo obligados a elegir entre marcharse a otras autonomías para poder pasar la ITV o arriesgarse a circular sin este permiso en regla.

Alerta sobre las sanciones

Esta última vía es sobre la que han alertado esta mañana desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a través de un comunicado, recordando que utilizar el vehículo con la ITV caducada puede "conllevar sanciones muy graves (multa; pérdida de puntos; inmovilización del vehículo; ausencia de cobertura por el seguro en caso de accidente, etc..)".

Al respecto, desde la entidad de consumidores destacan que la falta de personal -causante, como han señalado Administración y sindicatos, del problema al no haberse podido sustiuir las decenas de empleados que estan de baja o se han jubilado en el último año- "no puede ser un obstáculo para el cumplimiento de la prestación de un servicio obligatorio para garantizar la seguridad de los vehículos en circulación, y demoren, mediante la cita previa -cuya obligatoriedad en este caso no consta en ninguna disposición con rango de ley-, la obtención de fecha para para pasar la revisión obligatoria de vehículos con los riesgos y perjuicios que ello conlleva".

INFORMACIÓNTV

Por ello, desde la OCU instan a Industria a que "adopte las medidas necesarias para una solución inmediata que garantice el cumplimiento de la prestación de un servicio público y obligatorio".

Qué hacer si has sido sancionado

Dada esta situación y los problemas que ya están generando para los ciudadanos esa falta de ITV, OCU Valencia recuerda a los afectados que "las sanciones impuestas por circular con la ITV caducada pueden recurrirse, por lo que se recomienda que guarden las pruebas que justifican la no disponibilidad de cita". Asimismo, la entidad remarca que "todos los gastos que se hayan asumido" se podrán incluir "en una reclamación a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, por los daños y perjuicios causados".