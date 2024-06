El dueño de Baleària toma el 5,4 % de Prisa

El dueño de Baleària, Adolf Utor, ha alcanzado el 5,4 % de participación en el grupo de comunicación Prisa, editor del diario 'El País' y propietario de la Cadena Ser, según ha confirmado a este diario el empresario del sector marítimo, quien asegura que su presencia en dicha firma tiene "vocación de permanencia". La operación la ha formalizado Utor a través de su patrimonial Gestión Naviera, una empresa que atesora, entre otros, el 100 % de Baleària. El valor de dicho porcentaje se sitúa en torno a los 20 millones de euros.

El empresario ha explicado que empezó a formar parte del accionariado de Prisa hace tres años y que en los dos últimos ejercicios ha acudido a las dos emisiones de bonos convertibles que ha lanzado la compañía: "Los he convertido en acciones y he superado el 5 % del capital, motivo por el que he tenido que comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", ha asegurado a este diario, antes de añadir que en ese incremento accionarial también ha influido que algunos de los copropietarios de Prisa no han convertido sus acciones y "eso ha propiciado que mi participación se viera ampliada". Entre los dueños de Prisa se encuentran, con diferentes volúmenes de capital, el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, que roza el 30 %, o la multinacional francesa Vivendi que tiene el 11,79%. Otros accionistas son el Santander o el mexicano Carlos Slim, una de las grandes fortunas del mundo.

Cotización

Utor asegura que está convencido de que en estos momentos la cotización de las acciones de Prisa se encuentra "por debajo de la real", con cerca de 0,38 euros por título. En su opinión, debería subir en los próximos tiempos a los 0,6. Según su criterio, el grupo marcha bien, sobre todo la editorial Santillana, "y genera cash flow, lo que pasa es que lo penaliza la deuda". Utor, quien a corto plazo no contempla entrar a formar parte del consejo de administración de Prisa, asegura que la suya es una apuesta "por un sector determinante para la sociedad, donde la pluralidad es necesaria".