"No le permito hablar": el tenso enganchón de Camps con un periodista en su regreso a À Punt

Tenso regreso de Francisco Camps a la radiotelevisión pública valenciana. Unos días después de ser absuelto de la última causa que le quedaba pendiente con la justicia, el expresident ha concedido una entrevista en À Punt este lunes que ha derivado en un enfrentamiento con el periodista Bernardo Guzmán, director regional de la Cadena SER en la Comunidad Valenciana.

El choque se ha producido cuando Guzmán ha tratado de formular su primera pregunta, sobre las reponsabilidades políticas de Camps pese a sus exoneraciones judiciales. El expresident, visiblemente molesto, ha tratado de cortar la pregunta desde el primer momento: "No le permito hablar. A usted, no", le ha espetado Camps, que ha llegado incluso a preguntar al periodista por el motivo de su presencia en el programa, deslizando que no hubiera acudido a la entrevista de saber de su asistencia a la misma.

Òscar Martínez, conductor de la tertulia, ha afeado a Camps ese intento de censura, pero el expresident ha seguido cortando al periodista, a quien ha acusado de llevar una "tarea personal" contra su figura. "No tiene sentido que me encuentre a una persona que lleva 15 años atacándome", ha dicho sobre la presencia de Guzmán en el plató, cuya presencia es semanal y periódica, como le ha recordado Martínez.

Camps ha llegado a asegurar que el periodista "no es un demócrata" por esa trayectoria "contra" él, que ha tildado de "brutal". Pese a los intentos de censura, el ex jefe del Consell se ha autodefinido como un "ejemplo de libertad de prensa", destacando que nunca "cierra las puertas" a ningún medio de comunicación. Sin embargo, Camps se ha negado a responder a la pregunta del periodista.