La nueva ley de la costa en la Comunidad Valenciana reduce de 500 a 200 metros los hoteles en primera línea

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio relaja algunas medidas urbanísticas en vigor, aprobadas por el Consell del Botànic, según el borrador del anteproyecto de ley de la protección y ordenación de la costa valenciana, que ayer inició un mes de información pública para presentar alegaciones.

El nuevo texto legal, al que aún le queda al menos un año de tramitación como mínimo, prevé en la disposición adicional tercera una serie de «normas de aplicación directa» mientras se aprueba el «Plan de ordenación costera». Se trataría de un nuevo documento llamado a sustituir al Pativel (Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral) en vigor desde 2018 y ratificado por el Tribunal Supremo en 2022.

Mientras no se apruebe este Plan de ordenación costera, la Generalitat prevé flexibilizar algunos usos en la franja litoral, unas medidas que no se podrán aplicar hasta que no entre en vigor la norma. La disposición transitoria tercera de la ley de la costa valenciana se detiene en «los suelos clasificados como no urbanizables existentes en el litoral» en los que autoriza o prohibe, con matices, varios usos urbanísticos. «Los nuevos usos residenciales quedan prohibidos en los primeros 500 metros», señala el punto «a» de la disposición transitoria tercera, que añade la coletilla «con carácter general» que, en urbanismo, suele dejar abierta la puerta a un carácter «particular».

En estos terrenos no urbanizables junto al dominio público marítimo terrestre también se permitirán, según el borrador de la ley de la costa, «los usos terciarios públicos y privados, propiciatorios de disfrute del medio marino, contacto con la naturaleza y vida al aire libre». El texto legal concreta que refiere a «campings y establecimientos asimilados conforme a la legislación turística y con un elevado grado de naturalización». En caso de autorizarse, además, «las edificaciones destinadas a servicios deberán implantarse fuera de los primeros 100 metros» al dominio público marítimo-terrestre.

Por último, el nuevo texto legal presentado por el departamento que dirige Salomé Pradas, también permitirá en suelo no urbanizable de primera línea de playa « establecimientos hoteleros en la franja litoral siempre que las edificaciones destinadas a dicho uso se sitúen fuera de los primeros 200 metros». Cabe recordar, al respecto, que el Pativel actualmente en vigor también permite «usos hoteleros y asistenciales» o «campamentos de turismo» aunque limitados a proyectos de calidad o con «certificación ecológica» y con la ocupación máxima de parcela limitada al 10% pero a una distancia a partir de los 500 metros.

En la disposición transitoria primera, la nueva ley de la costa valenciana prevé que los procedimientos iniciados para solicitar cualquier uso en el litoral antes de la entrada en vigor de la ley «se tramitarán y resolverán conforme a la normativa previa». Aunque, abre la puerta a adaptarse a la nueva norma. «Sin perjuicio del derecho de desistimiento de la persona interesada a efectos de iniciar otro procedimiento conforme al dispuesto en esta ley».

Por último, el nuevo «Plan de ordenación costera» que redactara el departamento de la consellera Salomé Pradas prevé incluir «un diagnóstico del litoral con la caracterización de los asentamientos, el inventario cartografiado de los espacios naturales protegidos marítimo-terrestres y el patrimonio cultural litoral» para establecer «un marco básico de referencia para la integración de las políticas territoriales y las actuaciones urbanísticas sobre el litoral». Igualmente, el nuevo «Plan de ordenación costera» llamado a sustituir al Pativel incluirá «directrices de ordenación del litoral», un «modelo territorial», «objetivos de ordenación asignados a cada área del litoral», «medidas orientadas a la preservación del paisaje litoral y del patrimonio cultural, material e inmaterial» y la «determinación de los espacios afectados por la regresión costera».

