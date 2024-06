La lectura de la Constitución en las Cortes por la amnistía acaba en bronca

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Es el artículo 2 de la Constitución Española y con cuya lectura empezará el próximo pleno en las Cortes. Es la propuesta que la presidenta del parlamento autonómico, Llanos Massó, de Vox, ha planteado en la Mesa de la cámara este martes y que PP y Vox han aprobado en la junta de síndics pese a las quejas de la oposición que han señalado que esta acción incumple el reglamento.

Porque aunque las Cortes vaya por su undécima legislatura y más de 40 años de funcionamiento, será la primera vez que se empiece un pleno con la lectura de la Constitución. "Es inaudito", ha protestado minutos después en rueda de prensa el síndic de Compromís, Joan Baldoví, mientras que el portavoz de los socialistas, José Muñoz, ha anunciado la petición de un informe jurídico y que presentarán un recurso de legalidad. El problema, han insistido, no es por estar en contra de la Carta Magna, sino por el "uso partidista" de esta lectura así como por hacerlo con un "defecto de forma" que iría en contra del reglamento.

Massó anunció el pasado jueves en la sede de la Vicepresidencia Primera del Consell junto a Vicente Barrera y unas horas después de que el Congreso aprobara la ley de Amnistía que propondría empezar el siguiente pleno con la lectura del artículo 2 de la Constitución. Cuatro días después, Massó ha hecho este planteamiento in voce en la Mesa de las Cortes y se ha elevado el asunto a la junta de síndics, encargada de ordenar la sesión de la próxima semana y donde PP y Vox tienen mayoría, por lo que ha salido adelante y se ha incorporado como primer punto del debate.

Este es uno de los motivos por el que han protestado PSPV y Compromís. Socialistas y valencianistas han señalado, en primer lugar, un defecto de forma en la incorporación de este asunto al pleno. Según han señalado, esta cuestión no estaba en el orden del día de la Mesa de las Cortes sino que ha sido una petición de la presidenta. "No hay ni un papel registrado", han criticado. Además, pese a que se ha incorporado como punto del orden del día, no habrá debate. Será una lectura del artículo y nada más, sin posicionamiento de los grupos (algo que es el habitual funcionamiento en la cámara) ni votación de ningún tipo.

Es decir, su lectura será similar a cuando se celebra un minuto de silencio o se lee una declaración institucional con la salvedad de que estos asuntos no se incluyen en el orden del día sino que se basan en un acuerdo de los grupos parlamentarios o de la Mesa de las Cortes para su ejecución, algo que no se ha propuesto en esta situación. Asimismo, la lectura de este punto quedará registrado en el orden del día, pero sin intervenciones de los partidos, solo de la presidenta de la cámara, algo que Vox también planteará en otras autonomías.

"¿Cuál es el problema?"

Ante esta situación, los partidos de la oposición han reclamado un informe jurídico que avalara la decisión, pero este solo lo puede encomendar la Mesa de las Cortes o, en su caso, la presidenta, que se ha negado a ello. "¿Cuál es el problema de que se lea un artículo en la casa de todos los valencianos? Nos parece de escrupulosa legalidad", ha justificado el síndic de Vox, José María Llanos. "Nos parece muy saludable recordar la Constitución española que nos unió y nos une, siempre es un buen momento para leer cualquier precepto", ha indicado su homólogo del PP, Miguel Barrachina.

Sin embargo, para la izquierda es una evidencia más del "uso partidista" que PP y Vox están realizando de las Cortes y han señalado directamente a la presidenta. De hecho, Baldoví ha señalado que ha propuesto que se leyera el artículo 41 del Estatut d'autonomia, el que hace referencia a que la Acadèmia Valenciana de la Llengua es la institución encargada de fijar la normativa lingüística de la Comunidad Valenciana. "El parlamento está secuestrado por la extrema derecha con la aquiescencia del PP", ha agregado Muñoz. Sea como sea, el pleno de la semana que viene empieza ya con bronca incluso desde su convocatoria.

