Los políticos valencianos animan a votar en "una jornada histórica"

Los políticos de la Comunidad Valenciana han hecho desde primera hora de la mañana un llamamiento a ejercer el derecho al voto en unas elecciones en las que más de 3,8 millones de electores podrán acudir a las urnas.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha animado a votar para decidir cómo las necesidades y los derechos de los ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón "van a ser mejor defendidos en Europa". En declaraciones a los periodistas minutos después de acudir junto a su mujer y ejercer su derecho al voto en el colegio público La Condomina, en la Playa de San Juan de Alicante, Mazón ha asegurado que este 9J los ciudadanos se juegan "muchas cosas".

"Fondos europeos, las políticas de energías renovables, cómo defender nuestra ganadería, nuestra pesca y, especialmente, nuestra agricultura" aunque también "cómo defender nuestro modelo de vida, Democracia y nuestro territorio".

Para Mazón, "decir lo que pensamos siempre es positivo y hacerlo con el voto es decisivo", por lo cual ha deseado que los ciudadanos de la Comunitat influyan "en lo que está pasando en España y en Europa".

"Animar a todo el mundo a votar. ¿Qué tal si lo aprovechamos, participamos y decimos lo que pensamos?", según el político del PP, que ha depositado su papeleta en la Playa de San Juan de Alicante aunque seguirá el escrutinio a última hora del domingo desde la ciudad de València.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, tras votar en su colegio electoral en Gandia también ha invitado a participar hoy en unos comicios "muy importantes para el día a día de la ciudadanía" en los que "nos jugamos que la sociedad pueda avanzar o retroceder".

La también ministra de Ciencia ha destacado que en esta jornada "nos estamos jugando seguir avanzando en esta propuesta de una Europa solidaria que nos ha ayudado en una crisis muy importante, la de la pandemia, o en la crisis derivada de la guerra de Ucrania, en definitiva, una Europa solidaria que protege y que avanza, o una Europa insolidaria que es la que proponen otros para hacer que nuestros derechos y nuestras libertades retrocedan", ha argumentado. Ha llamado a tomar conciencia de que Europa "no es un espacio que sea lejano", sino que las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo "después se traducen en las que tomamos en el Parlamento Español".

Un total de 1.344.140 alicantinos están llamados a votar en los 708 colegios electorales habilitados a lo largo de la provincia / Alex Domínguez

En este punto, ha advertido de que, con los resultados de este 9J, la sociedad se juega "avanzar" o, en el caso de que obtener "un resultado diferente, retroceder". Precisamente, para evitar este último escenario, ha recalcado la importancia de "tomar partido" en unas elecciones como estas, por lo que ha llamado a la ciudadanía a "participar y ejercer nuestro derecho constitucional a votar". "Cada voto importa (...), estas votaciones son muy importantes y hay que continuar avanzando", ha recalcado.

La coordinadora general de Podem y candidata al Parlamento Europeo, María Teresa Pérez, ha animado a votar en las elecciones de este 9 de junio, una cita electoral que ha considerado "fundamental" para la ciudadanía española y europea porque se decide entre "una Europa de paz que acabe con el genocidio y que no sea cómplice de un exterminio" o si "vamos a tener una Europa que sea una sucursal de guerra de Estados Unidos".

De esta manera lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, tras ejercer su derecho al voto este domingo en el CEIP Virrey Poveda de Petrer, desde donde ha animado a "todo el mundo" a votar en unas elecciones que ha recalcado que son "muy importantes" porque "el voto de una persona que apuesta por la paz y el fin del genocidio vale lo mismo que el de los señores de la guerra que se están forrando a costa de los pueblos europeos".

Por esta razón, ha llamado a "salir a la calle a votar" y ha pedido que "nadie se quede en casa", dado que, ha insistido, "todos los votos valen lo mismo". En este punto, ha reivindicado la necesidad de apostar por una Europa que pueda "invertir en derechos sociales, en políticas de vivienda, de transición ecológica y que pueda defender el territorio". Algo que, según ha sostenido, "solo se va a poder hacer si tenemos una economía de paz".

Frente a ello, ha advertido de que, si la economía "invierte en armas, misiles y tanques, no se puede destinar el dinero, que es finito, a lo que hace falta de verdad y a lo que le importa a la ciudadanía". "Son unas elecciones cruciales en las que nos jugamos el futuro de Europa, y Europa solo va a tener futuro si podemos vivir en paz", ha argumentado.

La coordinadora general de Podem, María Teresa Pérez, durante su voto / EUROPA PRESS

La alcaldesa de València, María José Catalá, por su parte, se ha mostrado satisfecha y contenta por el ambiente electoral en la ciudad y al igual que la líder socialista ha hecho un llamamiento a votar porque, ha subrayado, "hoy también se juega mejorar las ciudades y conseguir recursos en Europa para mejorar los barrios, la agricultura y la competitividad".

Pero, sobre todo, ha añadido, es una cita para "decir alto y claro qué es lo que nos parece bien a los españoles y qué es lo que ya no toleramos. Me gustaría que los valencianos dijeran claro: por dónde pasamos y por dónde no". "Hoy será una jornada histórica", ha concluido.

La candidata socialista al Parlamento a Europeo Sandra Gómez también ha animado a la ciudadanía a votar este 9 de junio en las elecciones al ejercer su derecho a voto, en el Colegio Cavite, en el barrio valenciano de la Malva-rosa.

"Estas elecciones las hemos afrontado con un proyecto, con una solvencia, que hoy podemos venir a votar con la alegría de los que sabemos que esta noche nos espera una gran victoria", ha augurado la candidata socialista, que ha animado a la participación "para defender Europa".

En esta línea, ha insistido en que los socialistas votan este 9J "con la alegría de quienes han hecho una campaña de propuestas, que es más de lo que puede decir cualquier partido donde hay nervios y frustración". Así, ha insistido en la importancia de ejercer el voto porque "la inmensa mayoría de las decisiones que nos afectan hoy dependen de la Unión Europea".

El candidato de Compromís-Sumar Vicent Marzà ha deseado que la gente "vote masivamente" en las elecciones europeas que se celebran este domingo, y lo haga "realmente pensando en los problemas que afectan a los valencianos y valencianas".

Marzá ha ejercido su derecho al voto en el Centro Público de Educación de Personas Adultas Josep Pasqual i Tirado, donde se ha mostrado convencido de que esta jornada será "un día de celebración".

"Esperamos que la gente vote masivamente, realmente pensando en los problemas que afectan a los valencianos y las valencianas, y la necesidad que tenemos de representar a los valencianos y valencianas en el Parlamento Europeo", ha manifestado el candidato.

Aitana Mas ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la jornada electoral. La que fuera vicepresidenta el Consell ha acudido a votar con su hijo. Mas ha querido aprovechar la ocasión para defender la sanidad pública y "luchar" con el voto "contra quienes quieren desmantelarla".

Alejada de la vida política tras hacer público su diagnóstico de cáncer, Aitana Mas ha acudido a votar con mascarilla y en pleno tratamiento de su enfermedad. Mientras que el síndic de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, ha recordado que en Bruselas "se decide la legislación y las políticas que nos afectan a todos los europeos".

"Es nuestro derecho y compromiso votar a quienes nos representen para estos nuevos cinco años", ha manifestado Llanos tras votar en el IES Baleares de València."Estas elecciones son muy importantes. No nos damos cuenta a veces, pero en Bruselas se decide la legislación y las políticas que nos afectan a todos los europeos, y por tanto, también a todos los españoles", ha afirmado.

Juan Antonio Nieves, subdelegado del Gobierno en Alicante / información

Otro de los políticos que ha ejercido su drecho a voto ha sido Juan Antonio Nieves, subdelegado del Gobierno en Alicante, quien, desde su colegio electoral de Elche, ha recordado la importancia de participar en unos comicios en los que "nos jugamos qué modelo europeo queremos".

Constituidas el 100 % de las mesas electorales

El 100 % de todas las mesas electorales de toda la Comunitat Valenciana han quedado constituidas con normalidad, con datos de las 09.37 horas, según la información facilitada por el Ministerio del Interior.

En concreto, se han constituido las 6.173 mesas electorales distribuidas a lo largo de la Comunitat Valenciana, por provincias, 2.230 en Alicante, 740 en Castellón y 3.203 en Valencia, según los datos recogidos en la web 'www.resultados.eleccioneseuropeas2024.es'.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios, ha destacado que el proceso de apertura de los 2.211 colegios electorales y la constitución de las mesas de votación se ha desarrollado "con total normalidad".

Sin incidencias destacables

Bernabé ha indicado que no se ha producido "ninguna incidencia reseñable ni destacable", tampoco ninguna "anécdota particular", más allá de "los típicos inicios a primera hora para poder completar todas las mesas". En cualquier caso, ha aclarado que estas situaciones han sido "mínimas" y "se han solventado en seguida", por lo que los colegios electorales "se han abierto a la hora prevista, sin retrasos".

La delegada ha mostrado su agradecimiento a los más de 2.900 funcionarios de la Administración "que están trabajando durante toda la jornada para garantizar que este día pueda fluir con total normalidad", así como al dispositivo de seguridad, conformado en la Comunitat Valenciana por más de 9.500 efectivos de entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales que trabajan "para que todas las personas puedan ejercer su voto".

También ha resaltado el trabajo de los interventores y apoderados de los distintos partidos políticos que, ha asegurado, "hacen de esta fiesta de la democracia europea una realidad para que toda la ciudadanía pueda votar en el día de hoy". "Un día de normalidad que ha comenzado con total normalidad", ha resumido Bernabé.

Dispositivo de seguridad

Concretamente, un dispositivo de seguridad conformado por 3.019 agentes de Policía Nacional, 4.935 de Guardia Civil, 106 de la Unidad Adscrita y 1.390 de las policías locales velarán por el correcto desarrollo de la jornada electoral en la Comunitat Valenciana.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha distribuido 98.352.016 papeletas entre los 2.211 colegios electorales. Del total de papeletas, 88.567.496 corresponden a voto ordinario y 9.784.520 a voto por correo y desde el extranjero.

La Comunitat Valenciana tiene 6.173 mesas distribuidas con 6.173 cabinas de votación y 12.440 urnas. Además, para facilitar la tarea de los integrantes de las mesas de transmisión de datos a las Subdelegaciones, hay designados un total de 2.919 representantes de la Administración que dispondrán de tabletas y teléfonos móviles.

La Delegación del Gobierno, en colaboración con Cruz Roja, también ofrece un servicio gratuito de transporte facilitar el derecho a voto presencial a las personas con problemas de movilidad que lo requieran. En total, 175 personas han solicitado el servicio en la Comunitat Valenciana. Se trata de 56 personas en Alicante, 104 en València y 15 en Castellón.

Para prestar el servicio se han movilizado siete ambulancias, 12 vehículos adaptados y 17 vehículos de transporte. Este dispositivo cuenta con la participación de 72 personas, entre técnicos de emergencias sanitarias, conductores y personal de acompañamiento.

Datos en España

A las 10.00 horas, las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Asturias y Murcia, y las ciudades de Ceuta y Melilla tenían constituidas todas sus mesas.

Únicamente en Castilla y León, Cataluña, Navarra y Canarias quedaban algunas mesas por constituir. En concreto, en Canarias, donde los colegios abren una hora más tarde, estaban constituidas 2.917 mesas a las 10.00, el 99,04% del total.

Más de 38 millones de personas están llamadas a votar este domingo en las que serán las novenas elecciones europeas que se celebran en España desde su adhesión en 1985. Con su papeleta, los electores designarán a los 'dueños' de los 61 escaños que corresponden a nuestro país en el Parlamento Europeo entre los 4.168 candidatos que concurren a estos comicios.

La Comunitat Valenciana es la cuarta región con más electores, con 3,63 millones, por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid.