Polémica en las Cortes por el título de abogado de Mazón

El nombre de Ricardo Solans no es muy conocido para el gran público más allá de la industria cinematográfica, pero su voz sí. Es el responsable de doblar a Robert de Niro y este jueves ha aparecido en la sesión de control de las Corts. Cada vez que Carlos Mazón subía a la tribuna sonaba desde la bancada socialista la famosa frase que de Niro (doblado en castellano por Solans) pronunciaba en El cabo del miedo. "Abogadooo", se escuchaba, todo para acompañar a la acusación del PSPV ante el título del jefe del Consell.

Los socialistas han puesto en duda la presentación que el propio president de la Generalitat realiza en su perfil de redes sociales. En este se presenta como "president de la Generalitat, presidente del PPCV, runner y abogado", pese a que según ha expresado el síndic de los socialistas valencianos, José Muñoz, Mazón no conste como colegiado. "Hemos averiguado si está usted colegiado, no licenciado en Derecho, y el Colegio de Abogacía nos dice que no", ha asegurado Muñoz mostrando un papel con la captura de pantalla de la búsqueda de todos los letrados colegiados.

Ante ello, Muñoz le ha dado dos opciones: "Subir aquí y acreditar que es abogado o reconocer que no lo es, si hace una de las dos no diré nada más; pero sino vamos a elevar un requerimiento al Consejo General de la Abogacía para que persiga los hechos", ha indicado. "La política y la vida se construyen sobre la verdad; estamos cansados de mentiras y de fraudes", ha agregado.

"Qué bien lo debo estar haciendo para que usted llegue a estas cosas", ha replicado Mazón que ha añadido que existe una "gran diferencia" respecto al president de la Generalitat de la anterior legislatura y es que ahora "es licenciado", en referencia a su predecesor, Ximo Puig, quien no terminó la carrera de Periodismo. Mazón no ha aclarado su título ni su mención como Abogacía y solo ha señalado al respecto ante una de sus respuestas: "Se lo dice un licenciado en Derecho y Jurista".