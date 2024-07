El colapso provoca un mercado negro de citas en las ITV de la Comunidad Valenciana

La ITV de la Comunidad Valenciana se encuentra desde hace meses en una situación de colapso en la que la posibilidad de superar la inspección técnica de vehículos se ha convertido en casi una odisea. Aquellos que intentan acceder a la web de Sitval para reservar un hueco se topan casi con total seguridad con el cartel de "sin turnos disponibles" sea cual sea la estación que demanden, creando con ello un contexto de alta necesidad que está fomentando un mercado negro de citas en la misma puerta de algunas de estas instalaciones.

Es lo que confirma a este diario el secretario general de la Unió de Consumidors (UC) de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, que destaca que en algunas estaciones como la de Vara de Quart su entidad ha recibido ya quejas de "malas praxis", en concreto de personas que en primera persona "ofrecían una cita a cambio de 20 euros". Es un problema que se suma al que en diversas ocasiones ha denunciado ya la propia Administración sobre plataformas que suplantaban a la de Sitval para hacer negocio. Las mismas, sin ir más lejos, han sido uno de los motivos principales para la puesta en marcha -en principio, a partir del próximo día 15- de un nuevo sistema de cita previa que obligará al pago de las tasas de pasar la ITV en el mismo momento en el que se hace la reserva.

Quejas por la ITV sin cita previa

Más allá de este mercado negro, Inglada también destaca que "estamos recibiendo por semana entre 20 y 30 llamadas de personas que se han pasado horas y horas" esperando en las largas colas de vehículos que se están formando en las inmediaciones de las estaciones para poder pasar la ITV sin cita previa. "Muchos al final lo consiguen, pero después de estar allí hasta cuatro o cinco horas", remarca el dirigente, que cree que desde la conselleria de Industria se han "generado demasiadas expectativas y se están desbordando los servicios".

Ese cierto caos lo confirmaban ayer a este diario fuentes sindicales, que señalaban que en centros como el de Massalfassar "hay momentos en el que se tiene que cerrar" esta cola de vehículos sin cita previa porque no se puede asumir la alta cantidad de vehículos que están esperando. "Sabemos que es imposible atender a todos y, para que no esperen, pues se cierra", destacaban. Era la misma denuncia que hacía un ciudadano que pedía anonimato, que durante la tarde del pasado miércoles señalaba que tanto en esta estación como en la de Catarroja se habían "parado las colas sin cita previa porque no dan a basto".

Nueva bolsa de administrativos

Todo este contexto se produce a la espera de que se incorporen en los próximos días los 220 inspectores de refuerzo que la Administración ha conseguido -y ya está llamando- a través de una bolsa de empleo temporal, unos apoyos que deben jugar un papel clave en un servicio colapsado que se encuentra ya ante el pico de actividad que se genera durante el periodo veraniego. Para ayudar en ese desbloqueo, ayer el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) también publicaba las bases del proceso que permitirá la incorporación -con otra bolsa de trabajo temporal- de hasta 50 personas de refuerzo en el puesto de administrativo.

