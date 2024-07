Educación denuncia a Fiscalía al docente investigado por terapias de conversión sexual en Valencia

Conselleria de Educación ha denunciado a Fiscalía el caso del profesor de Alaquàs denunciado por someter a terapias de conversión a cinco de sus estudiantes durante al menos una década. El departamento de Campanar asegura que la investigación "debe abarcar tanto los hechos denunciados hace siete años como las posibles continuaciones hasta la actualidad".

Así, el Ministerio Público se hace eco de la investigación de Levante-EMV, del mismo grupo que INFORMACIÓN, publicada este domingo e investigará los hechos acaecidos en el centro Madre Josefa Campos de Alaquàs. El propio centro escolar también ha remitido los hechos a la Fiscalía y ha abierto un expediente disciplinario al profesor.

El Arzobispado también aseguró este lunes que abrirá una investigación al Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericoridae de València, que dirige este docente y por el que han pasado 350 personas en diez años y cuyo consejero es Juan Andrés Talens, director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado. La diócesis asegura que nunca han recibido ninguna queja por terapias de conversión en ese centro.

El Arzobispado de València ha señalado en el escrito que "ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación señala que no ha llegado ninguna queja de personas que hayan sido atendidas en el Centro de Orientación Familiar (COF)". Además matiza que el Centro de Orientación familiar "no es un organismo oficial de la Diócesis. Es una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos. Aunque este tipo de asociaciones tienen un consiliario, este no tiene potestad ejecutiva. Su misión es acompañarlos espiritualmente en la pastoral familiar".

Terapias ilegales

Las terapias de conversión sexual son ilegales en la Comunidad Valenciana desde el año 2018 y la ley recoge multas de 60.001 hasta 120.000 euros, contemplando además sanciones accesorias como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periódo de tres a cinco años, la inhabilitación temporal de la persona o incluso el cierre o suspensión temporal del servicio o instalación hasta cinco años.

¿A tí te gustan los chicos?

Este domingo Levante-EMV publicó los testimonios de cinco ex alumnos del centro concertado religioso Madre Josefa Campos, de Alaquàs, que denunciaron a su profesor ante inspección educativa por someterles a terapias de conversión sexual durante años.

Los jóvenes narran como este docente realizaba preguntas sobre su sexualidad a sus alumnos, siempre a solas y en lugares poco transitados del centro escolar. Uno de los testimonios, que es muy reciente, explica cómo el profesor llegó a ofrecerle pastillas para "curar la homosexualidad".

Los testimonios -que prefieren mantenerse anónimos- narran cómo el docente les provocó una represión sexual y personal que se extendió durante toda su adolescencia. El docente escogía a sus alumnos en primero de la ESO para realizar estas terapias: "Tenía 11 años y no sabía pedir ayuda. Sentía vergüenza de mi sexualidad y acabé odiándome a mí mismo", narra Hugo, uno de los jóvenes.

"Tenía pesadillas todos los días durante una época". "Me temblaban las piernas cuando iba por los pasillos solo por el miedo a cruzármelo". "Me encerré en el armario y no le conté nada a nadie, me empecé a preguntar qué había hecho yo mal...". "Fue muy traumático", explican las víctimas. Los testimonios de estudiantes recogidos por este diario se remontan desde casos muy recientes a otros que tienen casi una década.

Mater Misericordiae

El profesor denunciado por las terapias también tenía un centro, llamado Mater Misericordiae, donde ha tratado a 350 personas en València durante diez años. Se trata de un Centro de Orientación Familiar (COF) ligado al arzobispado de València, y cuyo consejero es Juan Andrés Talens, director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado.

El docente trataba de convencer a los estudiantes que captaba de que visitaran este centro en València. La entidad se define como "un hospital de campaña que acoge y acompaña los sufrimientos de muchas personas". El centro tiene un equipo de 15 profesionales (todos ellos voluntarios).

El profeso denunciado promociona el itinerario de una agrupación de fe vinculada a la Iglesia católica (aunque no reconocida oficialmente) llamada “Es Posible la Esperanza” (EPE). Esta organización predica abiertamente con las terapias de reconversión y afirma que se puede “curar la homosexualidad” según denuncia el abogado Saúl Castro, autor del libro “Ni enfermos ni pecadores: la violencia silenciada de las terapias de conversión en España”.