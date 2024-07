PP y Vox 'olvidan' su crisis para elegir al nuevo director de Antifraude

Eduardo Beut será el próximo director de la Agencia Antifraude. Su elección definitiva se oficializará el próximo lunes, en el último pleno del curso, pero este viernes, ha recibido la idoneidad de PP y Vox que han esquivado la crisis que ha acabado con los voxistas saliéndose del Consell y han votado juntos tanto para avalar la candidatura del exdelegado de la Agencia Tributaria (sobre el que la izquierda señala su vinculación con Eduardo Zaplana) como para rechazar la del otro aspirante, Gustavo Segura.

El primer test de la "nueva etapa" en la que entra la relación de PP y Vox en las Corts se ha dado apenas unos minutos después de que el síndic de los voxistas, José María Llanos, rechazara garantizar la estabilidad del Ejecutivo autonómico y de que Carlos Mazón anunciara la remodelación de su gobierno tras el adiós de Elisa Núñez, Vicente Barrera y José Luis Aguirre de sus responsabilidades gubernamentales.

La crisis no ha llegado a la Comisión de Hacienda donde se ha mantenido el "pacto de caballeros", expresado así por Llanos, de apoyar a Beut, el candidato impulsado por el PP. Los populares reconocieron que había habido conversaciones previas a la comparecencia de los dos aspirantes (en el caso de Segura por segunda vez tras recibir el 'no' de PP y Vox hace un mes) y que el nombre había quedado atado. Tanto y tan bien que el vendaval levantado por la ruptura de ambos partidos no se ha llevado su elección por delante.

Así, el lunes, Beut será el único candidato que se enfrentará en el pleno de las Corts a la votación definitiva para convertise en el director de Antifraude. Ese día, en el que finaliza el calendario de sesiones, se someterá a votación la dirección de Antifraude. Tras la nueva ley de la institución, registrada por el PP y aprobada recientemente junto a Vox antes de la crisis de gobierno, basta con una mayoría absoluta en segunda vuelta si no prospera la de tres quintos de la cámara en una primera ronda.

Es por eso que el orden del día del pleno prevé que haya una segunda sesión seguidamente para volver a someter a votación la candidatura de Beut en el caso de que no lograra la mayoría de tres quintos en primera vuelta. Así las cosas, si la oposición votara en contra de esta candidatura el próximo lunes en la primera vuelta, bastaría con que Vox volviera adelante para que fuera elegido como nuevo director de Antifraude.

Eduardo Beut, inspector de Hacienda, ya fue propuesto para dirigir Antifraude en los últimos meses por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP). Sin embargo, la Mesa de Les Corts excluyó su candidatura en base a un informe en contra de los letrados de la cámara al no haber sido propuesto por una entidad relacionada con la lucha contra la corrupción, tras lo que el PP registró de nuevo la propuesta de Beut el pasado lunes al filo del cierre del plazo para registrar candidatos.

Pacto entre caballeros

Este mismo viernes, a preguntas de los periodistas, el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, ha desvelado que "en principio" esta votación "ya forma parte de un pacto de caballeros" con el PP, por lo que puede adelantar que "lo más seguro es que sí" que lo apoye su grupo.

Por parte del grupo 'popular', su nuevo síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que "no se trata de pactar o no un nombre" sino de que la institución "funcione". "Lo que no era comprensible es que una institución para la que propone nombres la sociedad civil estuviera parada porque estaban discutiendo los partidos políticos", ha argumentado, y ha asegurado que es positivo "este acuerdo" para que AVAF "empiece a trabajar".

Es por eso por lo que ha explicado que el PP "siempre intenta buscar acuerdos para no dejar en una situación un poco incómoda a todas las personas que se presenten" a un puesto como la dirección de Antifraude.

