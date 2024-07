La ruptura realza al reverso de Vox

«Ohhh», dijeron, entre el lamento, la broma y la protesta, los diputados de Compromís cuando Susana Camarero se levantó para responder una pregunta durante la última sesión de control dirigida a Vicente Barrerasobre discriminación LGTBI. La escena fue el jueves, pero se ha repetido en varias ocasiones en las que Camarero ha actuado de pararrayos del Consell, del reverso de Vox, y en las que pese a recibir varios voltios, no solo ha salido indemne, sino que la reestructuración del Ejecutivo demuestra que su potencia ha aumentado.

Camarero celebra el primer aniversario el Consell aupada como única vicepresidenta tras la salida de Barrera, quien tenía el cargo honorífico de ser vicepresidente primero. Esa catalogación desaparece y la también titular de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y secretaria del Consell se queda como única en el escalafón. Por encima de ella, solo el presidente, Carlos Mazón, que ha hecho visible en este tiempo la impronta de la exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Por las competencias se le podría considerar la némesis de Mónica Oltra. Sin embargo, su forma de proceder ha sido distinta a la de la exdirigente de Compromís. Hay quienes señalan que no aceptó ser la portavoz del Consell (lo es Ruth Merino) para evitar aún más esas comparaciones y dar una imagen centrada en la gestión en un área sensible y con muchos frentes abiertos y menos en el debate político del que, no obstante, no ha podido despegarse.

Los 12 meses de Camarero en el cargo le han convertido en el contrapeso habitual de muchas de las andanadas de sus hasta ahora compañeros de gobierno sobre violencia intrafamiliar, derechos LGTBI o incluso memoria democrática, cuestión sobre la que ha asumido la portavocía en el parlamento ante las preguntas de la oposición al ser una materia adscrita a Presidencia que se traslada hacia otros representantes del Ejecutivo.

Con facilidad para el debate cuerpo a cuerpo, Camarero ha sido de las que más ha intervenido en el hemiciclo a preguntas de la izquierda, muchas veces, para cerrar brechas abiertas por sus exsocios de gobierno, aunque su modo de proceder ha sido habitualmente bajo el foco. La última ocurrió hace una semana, cuando se reunió con la ya exconsellera de Justicia, Elisa Núñez, para que rectificase el cambio de nombre de una asignatura impartida por la Generalitat para los mandos de la policía local. Luego no fue Camarero la que anunció esa modificación.

Ruido desde fuera

También fue la encargada de reunirse con las organizaciones de mujeres para asegurar que no iría ni un euro de dinero público directo a la Fundación de Hombres Maltratados o minimizar las «discrepancias» con el entonces otro vicepresidente Barrera por su rechazo a la campaña Orgull LGTBI. De hecho, Camarero ha buscado competir por la «bandera» de la diversidad con la izquierda, y a pesar de su bronca con una de las principales asociaciones (Lambda), evidencia su peso político marcando la posición en temas donde el PP podría notar la presión de Vox por un lado y PSPV y Compromís por otro.

A ello se le añade su objetivo de desatascar la gestión en el área social. Vivienda aparece como materia marcada en rojo, ante la que el Consell ha planteado el Plan Vive como principal respuesta. Vivienda ha sido un añadido respecto a los problemas clásicos de unos servicios sociales saturados y con una herencia complicada en centros de mayores y menores.

Entre los futuros deberes, Camarero podría tener que mirar a la izquierda para la renovación del Pacto Valenciano de Violencia de Género y además está el acogimiento de menores extranjeros, asunto que ha roto el gobierno y contra el que Vox aumentará el ruido ahora desde fuera del Consell. Camarero tendrá que ser el escudo del nuevo Consell.

