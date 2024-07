Vicente Barrera: "Sin esperarlo me voy. Me he dejado la vida para desempeñar la responsabilidad"

«Llegué de imprevisto, igual que me voy». Con esta frase se despidió ayer Vicente Barrera de la conselleria de Cultura y Deportes, competencias que ahora asumen Jose Antonio Rovira, el área de Cultura, y el propio president Carlos Mazón la de Deportes. Y se fue, emocionado y «muy» agradecido, porque dijo, durante uno de los años más apasionantes de su vida, se ha sentido «muy querido, apoyado y comprendido» por «un grandísimo presidente, una grandísima persona y un gran caballero» en referencia a Mazón que, frente a él, lo escuchaba compungido.

«Sin esperarlo, me voy y me llevo una gran experiencia. Me he dejado la vida para desempeñar la responsabilidad», compartía para, acto seguido, fundirse en un sincero y largo abrazo con Mazón que, a la hora de loar al ya exvicepresidente, lo llegó a definir como «más amigo de lo que nunca hubiéramos podido imaginar».

«Con Vicente he reído, llorado, soñado y diseñado la aventura más importante de mi vida. Hemos pasado momentos de complicidad que serán difíciles de olvidar. Jamás olvidaré el año que vivimos peligrosamente y del que salimos vivos. Él llegó sin pedir venir, sin haber hecho ni una estrategia ni un vía crucis y, por su tierra, no lo dudó. Tengo la suerte de que no se va y se queda para regar las flores con su lealtad, caballerosidad y honor», dijo Mazón, tras recalcar que el equipo que ahora encabeza Rovira será el que «recoja» la vasija que Barrera «empezó a hacer».

Cultura para todos

Si Mazón incidió en que el cesado equipo había puesto las bases de «cultura para todos», el nuevo responsable del área de Cultura, el también conseller de Educación, Universidades y Empleo, se comprometió en su primera intervención en «defender» la cultura y las señas de identidad, así como «eliminar» la ideología de la cultura «como he hecho en educación», apostilló.

En un par de ocasiones, Rovira, insistió en que desde su departamento se impulsará una política cultural «que preserve y promocione lo que identifica a los valencianos». Unas palabras que, desde primera fila, aplaudieron sus nuevos escuderos: Pilar Tébar, como secretaria autonómica; Miquel Nadal, como director general de Cultura y Marta Alonso, directora general de Patrimonio.

Al acto, que se realizó en el Palacio de Valeriola, sede de la vicepresidencia y al que también acudieron el resto de consellers, se habló poco de Deporte, la otra área que Barrera defendía. Mazón, quién lo asume personalmente, tan solo dijo que Barrera había puesto las bases de proyectos «que se verán más adelante». Proyectos, que la abrupta salida de Vox de la Generalitat, no verá cristalizar un Barrera que, tras el acto y ya despojado de la presión de su cargo, dejaba entrever su malestar por no haber podido estar más tiempo en el cargo pero que, por coherencia y responsabilidad, ha tenido que abandonar.

El abogado tiene previsto retomar su profesión.