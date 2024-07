La Fundación de hombres maltratados exige 20.000 euros y una rectificación a Baldoví por una publicación en redes

La ‘Fundación CV para la defensa de los hombres maltratados’ ha hecho llegar a Compromís el requerimiento de eliminar un mensaje publicado el pasado 30 de junio en la red social X por parte del síndic Joan Baldoví con el siguiente contenido: “Y todavía hay quién niega la violencia machista. Y todavía hay quien ve bien dar subvenciones a una fundación de hombres maltratadores”, a raíz de varias noticias sobre varias tragedias vinculadas a asesinatos y violencia machista.

La entidad exige también una rectificación y el pago de 20.000 euros al síndico de la coalición valencianista. Joan Baldoví ha aseverado “que una fundación que ofrece asesoramiento a hombres acusados de violencia machista me amenace, me hace reafirmarme todavía más en mis convicciones. Desde Compromís no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista”.

“No pararemos hasta que esa fundación deje de contar con el apoyo de la Generalitat. Exigimos al PP que no dé ni un euro público a esta fundación y que anule su inscripción en el registro de fundaciones. Si no lo hacen demostrarán que su discurso es falso y que su programa continúa siendo el mismo que tenían con Vox”, ha añadido el síndic de Compromís.

Asimismo, desde la coalición se ha mostrado sorprendida por haber recibido esta amenaza por un mensaje “sobre el que esta entidad concreta se siente directamente aludida, sin que nadie haya explicitado su nombre. Esto quiere decir que se sienten identificados en esos parámetros y todavía es más grave”.

Compromis recuerda también que "la vicepresidenta Susana Camarero, titular de la Consellería de Igualdad aseguró en varias ocasiones que no aportaría fondos económicos a la ‘Fundación CV para la defensa de los hombres maltratados’".

No obstante, Baldoví hizo público en la rueda de prensa de síndicos en Las Cortes el pasado 18 de junio que “en la documentación que solicitamos sobre la previsión de ingresos de esta entidad, observamos con mucha preocupación que el 75% de los ingresos, 37.600 euros, están previstos que provengan de subvenciones del sector público” (aunque, en principio, no de la Conselleria de Igualdad).