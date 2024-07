La exconsellera de Vox se defiende del posible delito de odio: "Pretendía un debate en el campo de la libertad de expresión"

La exconsellera de Justicia e Interior Elisa Núñez se ha defendido ante la investigación abierta por la Fiscalía de Valencia por posible delito de odio en sus declaraciones sobre el crimen de Gata de Gorgos y ha asegurado que con sus manifestaciones "pretendía un debate legítimo en el campo de la libertad de expresión". Ha negado racismo o xenofobia.

Núñez se ha pronunciado en estos términos en un comunicado, a través de su abogado, Juan Molpeceres, después de que la sección de delitos de Odio de la Fiscalía le haya decidido abrir una investigación por sus manifestaciones sobre el crimen de Gata, cuando se refirió a la detención de varias personas de origen marroquí y acusó a la izquierda "de poner en peligro nuestro pueblo con su ceguera ideológica" y sus "caprichos multiculturales". El ministerio público decidió abrir las diligencias de investigación tras una denuncia del PSPV.

Núñez, a través de su letrado, ha querido aclarar en primer lugar que no se trata de un procedimiento judicial: "Mi representada no se encuentra como investigada por ningún delito y, sencillamente, la Fiscalía está realizando, a través del medio que le dota la ley, una investigación preliminar sobre si las expresiones de mi representada, en un contexto de contienda política, pueden ser o no constitutivas de delito", expone en el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

El letrado ha destacado que Núñez, exafiliada de Vox, está cooperando "activamente" con el ministerio público y se ha ofrecido a trasladar cualquier material o declaración sobre su ideario y declaraciones "que ya son por todos conocidas" y "continuará haciéndolo mientras la investigación esté en curso". Por tanto, ha agregado, la exconsellera "está plenamente comprometida con esta investigación que respeta en su plena convicción con la verdad y la justicia".

Niega que ligara inmigración y delicuencia

El abogado, que ha recalcado que hasta la fecha no se han presentado cargos formales contra Núñez, ha manifestado que tienen la confianza en que "el desarrollo de la investigación implicará, necesariamente, el decaimiento de cualquier acción procesal en vía judicial".

Y ha subrayado: "Mi representada ha abandonado la formación parlamentaria a la que pertenecía (Vox) por, y citamos sus declaraciones, no compartir 'sus políticas en inmigración y de violencia contra la mujer'". El abogado ha señalado que Núñez "jamás" vinculó el crimen de Gata con el origen del presunto agresor, "sino que lo que hizo fue introducir un debate sobre políticas públicas de integración de personas inmigrantes".

Además, ha agregado, las competencias de su cargo "recaían en el debate público, en consonancia con la mejor doctrina jurisprudencial de la libertad de expresión en el contexto de una sociedad democrática, sin que se pudiera desprender ninguna afirmación racista o xenófoba, criticando así el modelo multicultural de integración del actual ejecutivo a nivel nacional, que por su trayectoria académica y como exconsellera de Justicia, no compartía".

Por tanto, ha insistido, "lo que pretendía era un debate legítimo en el campo de la libertad de expresión, por el que entendía que el modelo asimilacionista no estaba funcionando y lo hizo bajo un amparo dogmático y bajo su condición de consellera".

Desmarque de los cursos polémicos

Por otro lado, en relación con el cambio del título de una asignatura de algunos cursos del Ivaspe --'Violencia intrafamiliar' en lugar de 'Violencia de género'--, el abogado ha aclarado que "en ningún caso" Núñez "dio ninguna orden para dicho cambio, siendo acordado por otras personas, en el marco de sus competencias dentro del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del organismo público competente, no dirigido por la consellera".

No obstante, ha aclarado que el contenido de las materias "sigue siendo el mismo", tal y como se puede acreditar y así se trasladará a la Fiscalía.

"Una vez se avance con la investigación, esta parte estará en disposición de realizar cuantas alegaciones o aclaraciones se reclamen, siempre respetando el proceso judicial y la presunción de inocencia a la que toda persona tiene derecho", ha apostillado.