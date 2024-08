Mazón afirma que el Consell ha firmado contratos de inversión por valor de 8.000 millones desde septiembre

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que desde septiembre de 2023, el Consell ha firmado contratos de inversiones por valor de casi 8.000 millones de euros que suponen en torno a 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en proyectos para la Comunidad Valenciana.

En una entrevista con la Agencia EFE, Mazón ha detallado que esos contratos están vinculados fundamentalmente a nuevas inversiones en energía verde, amoníaco verde, hidrógeno verde y movilidad verde, así como importantes encargos, como el mayor a nivel mundial para la fabricación de tranvías (en Stadler) o las válvulas cardiovasculares que hará la multinacional Edwards Lifesciences, cuyo anuncio para construir en Moncada su sexta planta mundial se hizo oficial la semana pasada tras una larga negociación.

"Creo que nunca en un periodo tan corto de la Comunidad Valenciana se ha sido capaz de generar esta inversión, que hemos desbloqueado con simplificación administrativa, con reforma fiscal, con reducción de burocracia, con cambio legislativo, urbanístico, pero a la vez sostenible, porque no se ha recalificado ni un solo metro de suelo no adecuado para poder ponerlo en marcha", ha valorado.

"Esta es la Comunidad abierta que yo quiero, la que permite pagar hospitales y educación pública, y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de ser una comunidad abierta, dinámica y sin prejuicios, porque si tenemos que esperarnos a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos pague la financiación, pues arrieros somos. Estamos haciendo nuestros deberes y somos muy ambiciosos", según Mazón.

Efecto llamada

También ha revelado que hay un "efecto llamada" que beneficia a la Comunidad Valenciana pues el hecho de que Edwards haya optado por esta región entre quince países y, por ello, actualmente el Consell tiene "acuerdos confidenciales" de inversión con "decenas de empresas", tanto internacionales como locales.

"Yo creo que este otoño va a ser un otoño muy importante, de anunciar nuevas inversiones, no solo internacionales, sino algo que a mí me gusta especialmente de agentes locales que deciden ampliar, que deciden renovar", ha señalado en ese sentido.

"Así es como se paga en los hospitales, así es como se pagan las mamografías, así es como se pagan las máquinas contra el cáncer. Así es como se pagan los colegios, generando actividad y generando empleo", según el president, quien ha subrayado la importancia de que la Comunidad esté siendo pionera en las energías renovables y verdes.

La independencia energética

"Vamos camino de la única independencia que me interesa, que es la energética. Yo estoy absolutamente en contra de la independencia política, la independencia fiscal, pero la independencia energética, sí, ahí soy independentista como el primero, porque tenemos que ser capaces de generar la energía sostenible que vamos a necesitar para consumir", ha señalado para sentenciar: "Me he convertido en un 'indepe' energético sin vuelta atrás".

Asimismo, Carlos Mazón ha valorado que "por primera vez desde hace quince años, la Comunidad Valenciana vuelve a ser la que más empleo genera en toda España. No en un mes ni en quince días, sino en todo este año", y ha añadido: "Es un dato interesante, un balance importante, pero si me obligaran a ponerme una nota, y no me gusta hacerlo, no me daré un aprobado mientras quede un valenciano en paro".

Balance del primer año

En cuanto al balance de su primer año como president de la Generalitat, de lo que se siente más orgulloso es de aquello que más haya beneficiado a los ciudadanos de la Comunidad. "Los balances y los orgullos se los dejo a los ciudadanos" porque los políticos son "los menos indicados para ponernos notas o para hacer autobalances".

Ha valorado especialmente la reducción de las listas de espera en un 64 % para pacientes que necesitaban una operación urgente, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, las nuevas desgravaciones fiscales para la declaración de la renta o las ayudas a jóvenes para acceder a su primera vivienda.

También la defensa del agua y de los regantes, del sector cerámico y de la Albufera de València, el desbloqueo de la estación central de Alicante y del nuevo hospital en Castellón, así como los avances educativos, entre otros.

Sobre el plan para la simplificación de la Administración, Mazón ha señalado que es "fundamental para acabar con el infierno burocrático" y ha añadido: "Vivíamos varios infiernos, el de la imposición catalanista, el infierno fiscal, el infierno del Gobierno más caro de la historia".