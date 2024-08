Las novedades de la vuelta al cole: más Matemáticas e Inglés y opción de examinarse en cualquier lengua

Desde los despachos de Conselleria hasta las familias revolviendo cajones. A falta de tres semanas para la vuelta al cole todos ultiman preparativos. Sobre todo porque se trata de una vuelta al cole atípica, la primera tras un cambio de Gobierno después de 8 años, y por tanto, con muchísimas novedades ya que la nueva administración del Partido Popular ha tenido un año ya para implantar su agenda.

Las elecciones de 2023 se celebraron a finales de mayo y el traspaso de carteras fue a finales de junio, con lo que el nuevo Gobierno de PP y Vox no tuvo tiempo para nada. El primer curso, por decirlo así, siguió la inercia de lo previsto por PSPV y Compromís. Sin embargo sí que ha habido un año entero de plazo para sacar adelante decretos y para que el conseller José Antonio Rovira (PP) plasme el programa electoral en las aulas. Estas son todas las novedades para el año que viene

Más Matemáticas e Inglés

El último informe PISA fue un varapalo para los estudiantes españoles, que bajaron dramáticamente su nivel en Matemáticas e Inglés. Los estudiantes valencianos, paradójicamente, mantenían el tipo, pero Conselleria tomó la muestra como un aviso para ponerse las pilas en estas dos asignaturas. A raíz de la sentencia que anuló la asignatura de Proyectos Interdisciplinarios, usó esas horas sobrantes como refuerzo.

Matemáticas tendrá cuatro horas semanales (una más) e Inglés también engrosa su tiempo en el aula, con una hora semanal dedicada exclusivamente a expresión oral. Además, el horario semanal de clases se reduce y será de 30 horas semanales en 2º de ESO (antes 32), de 32 horas en 3º (antes 33) mientras que en 1º se queda igual.

Examen en cualquier lengua

Otra novedad que se implantó ganando al reloj fue la posibilidad de que los estudiantes pudieran realizar los exámenes en cualquiera de las lenguas cooficiales de la C.Valenciana. Esto se aplicará sólo en asignaturas no lingüísticas (es decir, el examen de valenciano habrá de hacerse en valenciano, el de castellano en castellano).

También se aprovó por la vía rápida una reforma para las zonas castellanoparlantes, por la cual es mucho más sencillo para el alumnado solicitar la exención de la materia de valenciano y para los centros eliminar la enseñanza de la lengua cooficial más allá de la materia concreta. Así, 107 colegios e institutos (89 de ellos en la provincia de Alicante) decidieron desterrar el valenciano a partir de este curso. Son el 40 % de los centros que tenían posibilidad de hacerlo con la nueva ley.

Los estudiantes podrán conseguir el C1 de Valenciano si sacan más de un 7 en esta asignatura en Bachillerato

Nuevas asignaturas

A finales de junio se aprobó oficialmente el nuevo decreto que regula el currículum y el horario de la ESO en la Comunitat, donde se recogen varias medidas. Una de ellas es que se recupera la asignatura de Música en 3º de ESO, y se añaden nuevas asignaturas optativas en 2º de ESO (Emprendimiento Social y Sostenible) y 3º de ESO (Taller de Economía), y con la materia opcional de 4º de ESO (Economía y Emprendimiento), destinadas a reforzar la educación financiera del alumnado.

Otro cambio es que se recuperan las notas numéricas, del 1 al 10, tras un año con las notas alfanuméricas de la Lomloe, centradas más en el rendimiento y las capacidades de los alumnos y más llenas de matices individuales, con una pequeña valoración en cada asignatura. Los boletines se resumían en cinco notas: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente.

El conseller Rovira decidió acabar con esto y llegó a decir en tribuna de Las Cortes que "un uno no es lo mismo que un cuatro y un nueve no es lo mismo que un diez". Así, las notas del uno al diez acompañarán a esta calificación alfanumérica para hacer el boletín más entendible para los padres.

Prohibición de los teléfonos móviles

No es una novedad de este curso ya que la urgencia fue tal que se aplicó en mayo, a pocas semanas de acabar las clases. Se prohíbe llevar los móviles a los centros escolares. Se trata del primer inicio de curso con esta medida que tomó el conseller Rovira, tras la publicación de varios informes en los que se alertaba de los peligros del abuso de estos dispositivos para la salud mental, y sobre todo de las denuncias de muchos docentes que veían como los jóvenes no se relacionaban ni jugaban entre ellos en el patio.

El móvil podrá entrar en el centro apagado y dentro de la mochila o en la taquilla, pero estará prohibido encenderlo dentro del recinto. Los datos son reveladores. La mayoría de niños de 6º de Primaria en adelante usa el móvil más de dos horas al día, es decir, más de lo que la OMS entiende como "saludable". Uno de cada cuatro estudiantes de 4º de ESO pasa delante de la pantalla del teléfono más de 3 horas cada día. La decisión se tomó junto con el comisionado para la salud mental Rafael Gálvez.

Esta decisión tiene ciertos matices, ya que las actividades didácticas con el móvil están permitidas en el aula, siempre y cuando estén bien justificadas por el docente.

Atención a los que más les cuesta estudiar

Otra novedad es que el profesorado que imparte ámbitos del Programa de Diversificación Curricular (PDC) tendrá la consideración de puestos de especial dificultad. De este modo, el profesorado que imparta dichos ámbitos dispondrá de una mayor puntuación en los concursos de traslados, ya que se les asignará dos puntos más.

El Programa de Diversificación Curricular es una especie de 'ESO light' para el alumnado que tiene dificultades para sacársela. No se trata de jóvenes que no se esfuercen, sino de que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje (altas capacidades, dislexia, etc.) y que necesitan una ESO adaptada y con más peso práctico. Este alumnado también tendrá menos horas de clase a la semana, como el resto.

Cambios para el curso 2025-26

Los cambios más trascendentales en las aulas, sin embargo, tendrán que esperar un año más, pese a estar ya publicados. La "ley de libertad educativa" vio la luz a finales de junio pero no comenzará a aplicarse hasta el curso 2025-26 por la falta de tiempo para hacerlo este año.

La principal novedad es que las familias podrán votar qué lengua base quieren en su colegio o instituto. La ley establece que si hay más de un 25 % de familias que desean dar clase en una de las dos lenguas se deberá crear una línea (una clase) para ello, aunque esto genera dudas de cómo se aplicará en localidades con pocos alumnos. Si no hay alumnado suficiente para hacer dos aulas, se dará clase en base a lo que vote la mayoría.

Desde Infantil hasta 2º de Primaria habrá una lengua predominante para que los niños consoliden su lectoescritura. La lengua, que podrá ser castellano o valenciano según voten las familias, representará un 65 % de las clases, y tendrán que ser todas las que conlleven aprender a leer o escribir.

La otra lengua cooficial tendrá un 25 % del peso, y el inglés tan solo un 10 %. En esta etapa, el alumnado tendrá que tener continuidad en una sola lengua hasta que domine las competencias más básicas.

En el resto de cursos de Primaria y de Secundaria la norma fija que se dará Matemáticas en la lengua base que elijan las familias para sus hijos. La otra lengua cooficial tendrá una presencia del 25 % de clases (dos o tres asignaturas). El inglés, como lengua extranjera, tendrá entre un 15 % y un 25 % según lo que voten las familias. En cualquier caso el porcentaje de tiempo de clase en las dos lenguas cooficiales deberá tener una diferencia que no sobrepase el 20 % del tiempo lectivo. Obviamente, las materias lingüísticas (Castellano, Valenciano, Inglés) se impartirán en las lenguas que le pertocan.