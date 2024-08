PP y Compromís reprochan las críticas de Puente a las autonomías

Óscar Puente lució ayer transversalidad al conseguir enfadar a PP y Compromís a la vez con una sola alocución. Populares y valencianistas, habitualmente dispares en sus posicionamientos, encontraron ayer en el ministro de Transportes un foco común sobre el que situar sus críticas. El motivo: sus declaraciones en una entrevista para Prensa Ibérica en las que calificó a las autonomías como "entes administrativos que creen que su única función es pedir, reivindicar, pero luego eliminan impuestos como el del patrimonio o el de sucesiones y piden a ‘papá gobierno’ dinero de otras comunidades".

Sus palabras han vuelto a provocar otro fuego, uno más por parte de uno de los perfiles más agitadores del Ejecutivo y que se añade al choque de final de semana por la situación ferroviaria y algunos episodios de caos. En esta ocasión ha sido al hablar sobre la financiación autonómica a raíz de la posibilidad de un modelo singular para Cataluña, de la que ha asegurado que no "rompe nada" y, de paso, criticar que haya presidentes de autonomías del PP que bajen impuestos "y luego se quejan de infrafinanciación".

"Eso convierte a las autonomías en entes administrativos que básicamente creen que su única función es pedir, reivindicar, pero luego eliminan impuestos como el del patrimonio o el de sucesiones y piden a ‘papá gobierno’ dinero de otras comunidades", señaló en dicha entrevista, palabras que no han sentado nada bien ni en las filas de los populares valencianos ni en los valencianistas, uno de los socios de la mayoría plurinacional que sostiene al Gobierno central en el Congreso, aunque cada uno lo focalizó en un punto distinto.

En este sentido, el PPCV centró sus críticas hacia las consecuencias del pacto entre ERC y PSC para el modelo de reparto económico a las comunidades. "El ministro Óscar Puente miente descaradamente y nos hace tontos a los españoles", expresó al respecto la portavoz de Hacienda del PPCV en las Cortes, Mari Carmen Contelles, quien agregó que poner en marcha una financiación singular para Cataluña "romperá para siempre la igualdad entre españoles y territorios".

"La Comunitat Valenciana somos una de las comunidades peor financiadas, ya que tenemos menos dinero para pagar las politicas de educación, sanidad y servicios sociales y no podemos seguir así, endeudándonos para mantener las políticas básicas que los valencianos merecen igual que el resto de españoles", indicó Contelles quien aseguró que los 'populares' valencianos tomarán ""odas las acciones necesarias para parar esta situación que nos condena para siempre a ser ciudadanos de segunda". "Esto es injusticia e irresponsabilidad", sentenció.

"Nos quedamos el dinero"

El enfado exhibido por Compromís a través de redes sociales no estuvo tanto vinculado a la cuestión del modelo para Cataluña, sino a la crítica del ministro hacia la propia situación financiera de las autonomías y poniendo en duda sus funciones. "¿De dónde crees que sale el dinero que distribuye -mal- "papá" gobierno, Óscar? Tienes mucha cara", escribió en sus redes sociales el síndic de los valencianistas en las Cortes, Joan Baldoví.

No fue el único dentro de las filas de la coalición que mostró su malestar con las palabras del titular de Transportes. "Ni en verano puede estar callado", señaló la portavoz adjunta en la cámara autonómica, Paula Espinosa, citando la noticia de la entrevista de Puente. "Pues nos quedamos nuestro dinero, vía concierto económico y arreglado. No se preocupe, señor ministro, hasta haremos las infraestructuras que el Gobierno no hace", agregó en su perfil el senador Enric Morera, quien añade: "La mentalidad centralista que nos condena a la miseria y provincianismo mediocre".

También se manifestó al respecto uno de los tres aspirantes a dirigir Més, el antiguo Bloc. «Son inaceptables y una muestra más de la indiferencia del actual Gobierno» con la Comunitat Valenciana y "nuestras reclamaciones sobre infrafinanciación", indicó el exalcalde de Oliva, David González. "El Estado ha de ser un garante de equidad, no un ‘padre’ que distribuye recursos de manera injusta y muchas veces arbitraria", sentenció.

