Las familias que piden una vivienda social se cuadruplican en un año y medio

El número de familias que pide una vivienda social se ha multiplicado por cuatro. No pueden acceder a una vivienda en el mercado libre, así que solicitan una vivienda pública a la Generalitat Valenciana. En régimen de alquiler o de compraventa. De hecho, muchas familias marcan las dos opciones, aunque la que cuenta con un mayor número de peticiones es la vivienda en alquiler. Y el número de solicitantes no para de aumentar. De hecho, en apenas un año y medio, el registro ha cuadruplicado el número de familias que piden acceder a un parque público que, sin embargo, no dispone de vivienda disponible.

El año 2023 empezó con 13.256 solicitudes de vivienda social en el registro de la Entidad Valenciana de Habitatge (Evha), según datos que la entonces Conselleria de Vivienda proporcionó a este diario. Ahora los datos llegan por una respuesta parlamentaria del grupo socialista y reflejan un aumento del 75% respecto al número de solicitantes de vivienda social. Así, en junio de este año, el registro estaba formado por 55.070 familias demandantes de un alquiler social en el parque público de la Generalitat Valenciana (30.790 solicitantes en València, 5.180 de Castelló y 19.100 de Alicante). Un año y medio antes, las solicitudes ya se habían disparado y sumaban 7.303 peticiones en València, 1.385 en Castelló y 4.668 en Alicante.

Las tres capitales de provincia y los municipios con una mayor población son los que suman mayor número de registros. Así, en València capital el registro autonómico contabiliza 4.315 solicitudes, independientemente del registro municipal, cuya lista de espera también se ha disparado este año en un 52%, tal como publicó este diario recientemente. En Castelló de la Plana hay 1.941 solicitantes, mientras que en Alicante asciende a 4.315. Las localidades alicantinas de Elx (1.186 peticiones), Sant Joan d'Alacant (1.595) y Sant Vicent del Raspeig (2.061) son las que registran un mayor número de peticiones de viviendas en alquiler social. En la provincia de València, el área mametropolitanae València concentra el mayor número de peticiones con 772 solicitudes en Alaquàs, 800 en Alboraia, 1.065 en Alfafar, 1.503 en Burjassot o 1.448 en Paterna y 1.152 en Torrent. En la provincia de castelló el máximo número de solicitudes después de la capital se concentra en Vila-real (623 peticiones), la Vall d'Uixó (434) y Almassora (460).

Ahora bien, los municipios menos poblados también registran solicitudes de vivienda social. Así, localidades que apenas superan los 100 o 200 habitantes (como Estubeny, Benissuera, Alcosser, Benafer o Algimia de Almonacid) constan en el registro autonómico. Incluso Castell de Cabres, que es la localidad con menos población de la Comunitat Valenciana, figura en la Evha. Y es que entre los 19 habitantes empadronados en la localidad hay uno que necesita un alquiler social, según los datos oficiales.

[object Object] Para la coportavoz adjunta de Política Social en Les Corts, Silvia Gómez, los datos de solicitudes de vivienda social "demuestran de nuevo la falta de sensibilidad del Gobierno de Mazón con las personas más vulnerables". "Que se cuatriplique la demanda de vivienda social en un año no es casualidad. Es consecuencia de la dejadez y falta de políticas sociales del Consell de Mazón", asegura. Y añade: "Si hay más demanda de vivienda social es porque hay más personas necesitadas o con pocos recursos". Por ello, Gómez destaca la necesidad de que "estas personas reciban una respuesta ágil por parte de la administración" y lamenta "la falta de respuesta del Consell de Mazón a las necesidades de los valencianos y valencianas más vulnerables"."El Partido Popular no tiene interés por poner en marcha políticas sociales", concluye.

En la respuesta de la Evha al PSPV, la entidad explica que este registro "permite la inscripción a las unidades de convivencia los ingresos de la cual sean inferiores al 6,5 veces IPREM e interesados tanto de alquiler como en compraventa. De ellas, se adaptan al perfil de demandantes de vivienda social aquellas que declaran ingresos inferiores a 4,5 IPREM. La aplicación 'Infohabitatge', utilizada por el extracción de los datos, no permite realizar esa discriminación por municipios y tampoco permite la extracción de algunas de los datos pedidos. De acuerdo con esto, se informa que el número de demandantes que tienen ingresos menores al 4,5 IPREM son 26.695 unidades de convivencia".

Los demandantes de vivienda no paran de crecer, igual que lo hace el precio de la vivienda, sobre todo del alquiler. Hace unos días, un informe del portal Fotocasa afirmaba ayer que alquilar un hogar en la capital valenciana se había elevado un 10,3 % en el último año. El precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido en la Comunitat Valenciana un 139% en 10 años y un 59% en 5 años. Estos porcentajes se traducen en que hace una década el alquiler de un piso en este territorio costaba de media 406 euros al mes, mientras que ahora cuesta 972 euros.