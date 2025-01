Personal sanitario en centros de mayores: 0,80 euros la hora por trabajar de noche y un sueldo de mil euros

El año empieza con protestas. El personal de las residencias de mayores concertadas se han concentrado esta mañana frente al Palau de la Generalitat para protestar por un aumento salarial que llevan años esperando. Lo firmaron hace dos años, tras una década con los salarios congelados. El objetivo es que una enfermera que trabaje en una residencia de mayores cobre el mismo sueldo que si lo hace en un hospital o en un centro de salud. Así consta en el nuevo convenio colectivo del sector, firmado en marzo de 2023, que sube los salarios del personal en 200 euros al mes, de media. Sin embargo, el convenio, firmado por CCOO, UGT, la patronal Aerte y la Conselleria tenía letra pequeña ya que establece que las nuevas tablas salariales se aplicarán “desde la formalización del correspondiente contrato público, para los centros y los servicios cuya publicación de la licitación sea posterior a la fecha de publicación del presente convenio colectivo”. Es decir, que hasta que no haya nuevas licitaciones, no habrá subida salarial.

Por ello, 2025 arranca con nuevas movilizaciones de un colectivo con alto índice de precariedad y feminización. La protesta tiene por objeto visibilizar sueldos que no superan los 1.100 euros al mes, sin domingos pagados como festivos, sin trienios y con una nocturnidada que se paga a 0,80 euros la hora. Aseguran que se les considera "sanitarios de tercera" a pesar de tener una categoría profesional para trabajar en un hospital. Por ello, la fuga de personal hacia el sistema sanitario público es una realidad diaria. Cada verano la situación se repite y las residencias buscan un personal sanitario que no duda en trabajar para la red pública en vacaciones.

Detalle de la protesta de hoy frente al Palau de la Generalitat. / INFORMACIÓN

Licitaciones que no llegan

El nuevo convenio equiparaba y mejoraba salarios. Sin embargo, los centros donde trabaja el personal que se ha concentrado en las puertas del Palau de la Generalitat tienen los contratos caducados en muchos casos desde 2017, están en una situación administrativa de enriquecimiento injusto y a la espera de que la Conselleria de Servicios Sociales saque a licitación estos contratos. Desde la Vicepresidencia ya han explicado en numerosas ocaciones que las licitaciones no se llevarán a cabo hasta que no se modifique el decreto de tipologías, aprobado por el Botànic en 2023, que es la no