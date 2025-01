Compromís denuncia amenazas de muerte de un cargo del PP de Càlig por pedir la dimisión de Mazón

Las juventudes de Compromís presentarán una denuncia ante la Fiscalía por delito de odio contra el candidato del PP en Càlig (Baix Maestrat), Óscar Robles Collell. Así lo han hecho saber después de que, en respuesta a una publicación exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Robles escribiera el siguiente mensaje, en tono amenazante: “Con un poquito de suerte, seguiréis el camino de Guillem Agulló”.

Este comentario, que hace referencia al joven valenciano Guillem Agulló, asesinado por un grupo de extrema derecha en 1993, ha sido condenado por la organización juvenil de Compromís, que considera que constituye una "incitación a la violencia".

El denunciado no llegó a recoger el acta tras los comicios del 28M en los que encabezó la lista del PP en Càlig y, según asegura, no mantiene "relación alguna" con el PP desde las elecciones europeas de junio de 2024.

El comentario denunciado por Joves Compromís / Levante-EMV

Las juventudes de Compromís han calificado este ataque de “lamentable e intolerable” y han denunciado la normalización de este tipo de discursos violentos por parte de la derecha y la extrema derecha. “Es inadmisible que, en pleno 2025, haya personas que utilicen el recuerdo de un crimen de odio para amenazarnos e intimidarnos”, ha afirmado Joan Guanter, secretario general de la formación juvenil.

Guanter dice no tener miedo: "Por mucho que nos amenacen, continuaremos exigiendo la dimisión de Mazón, un presidente que estaba de comida en El Ventorro mientras nuestra gente se ahogaba”, ha señalado.

De hecho, Guanter ha añadido que “estas amenazas nos demuestran que la dimisión de Mazón es necesaria para que la decencia vuelva a las instituciones valencianas”. Asimismo, ha exigido al Partido Popular que tome medidas inmediatas contra el candidato del PP de Càlig, y también contra Carlos Mazón.

Historial de amenazas y discursos de odio

Según Compromís, "no es la primera vez" que Óscar Robles protagoniza este tipo de comportamientos. Ya en 2020, la Fiscalía Provincial de Castelló abrió diligencias contra él por un presunto delito de odio a raíz de varias publicaciones en las redes sociales. Entre ellas, un comentario donde utilizó la misma expresión: “Con un poquito de suerte seguiréis el camino de Guillem Agulló”.

Lejos de rectificar, Robles ha insistido de nuevo en este tipo de comentarios, en esta ocasión contra Joves PV - Compromís. Además, la formación asegura que Robles había hecho otras declaraciones polémicas con anterioridad en redes, como acusar el gobierno de “ser asesinos” o burlarse de las personas con ideología republicana con expresiones como “subnormales”.

Sobre esta anterior denuncia, Robles reconoce haber publicado un comentario "exactamente igual" al ahora denunciado y asegura no haber recibido "nunca" una sentencia relativa al caso, por lo que señala: "Si es cierto que se presentó, la entiendo archivada porque no he recibido notificación alguna".