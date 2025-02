Gan Pampols rompe filas con el Consell

Avisó en cuanto trascendió su fichaje, incluso antes de ser nombrado oficialmente vicepresidente segundo del Consell y máximo responsable de la recuperación de Valencia tras la dana: “No aceptaré directrices políticas que afecten a la reconstrucción”. Superados los dos meses en el cargo, Francisco José Gan Pampols ha demostrado que su carta de presentación era sincera e incluso se quedaba corta.

En este tiempo, el teniente general retirado no sólo se ha apartado de la trifulca en la que se ha instalado la política en tierras valencianas sino que no ha mostrado reparos en desplegar un discurso propio y alejado de consignas partidistas, rompiendo por el camino el férreo argumentario del Consell de Carlos Mazón y del PP contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En la Generalitat por ahora cierran filas y evitan discrepar abiertamente con Gan Pampols, que sin embargo se ha convertido en blanco de las críticas de Vox, que parece más molesto que el propio PP. En la última sesión de control al 'president', paradójicamente, el exsocio de los populares centró sus críticas en el exmilitar mientras volvía a mostrarse dócil ante Mazón.

"¿No estaría mejor callado y trabajando en la reconstrucción en lugar de haciéndole el juego al señor (José María) Ángel, a Pilar Bernabé, a Pedro Sánchez y a todo el PSOE? ¿No le parece que ya está bien? Porque no quisiera pensar que tiene al enemigo en casa", le espetó el síndic voxista, José María Llanos, al jefe del Consell, que evitó entrar al trapo y cuestionar al número tres de su gobierno.

El portavoz de Vox hacía referencia a los desmarques más recientes del vicepresidente segundo en dos asuntos que el Consell venía aprovechando para atacar al Ejecutivo central por la gestión de la dana: el organigrama de mando en el Cecopi y la posibilidad de perder ayudas europeas por no solicitarlas a tiempo ante Bruselas.

El vicepresidente segundo y conseller para la recuperacion económica y social, Francisco José Gan Pampols. / E. Press

Sobre el primer asunto, Gan Pampols echó por tierra la estrategia del Consell de extender la responsabilidad de la gestión de las primeras horas de la emergencia a la delegada del Gobierno, a quien señalaban una y otra vez como "codirectora" del órgano que pilota la crisis para repeler las preguntas sobre el paradero del president en las horas clave del 29 de octubre, cuando estuvo buena parte de la tarde comiendo en El Ventorro.

El exmilitar aseguró, en presencia de la vicepresidenta Susana Camarero (una de las que más insistió en el papel de Bernabé), que "la autoridad única" del Cecopi la ostenta la Generalitat a través del conseller de Emergencias. Gan Pampols trataba de justificar su ausencia en estas reuniones y terminó dando munición a Bernabé, quien no tardó en celebrar que "por fin alguien en el Consell se sabe la ley".

"Prudencia" con los fondos UE

El alejamiento más llamativo del teniente general retirado respecto a la línea del gobierno al que pertenece llegó hace un par de semanas, por el Fondo de Solidaridad de la UE. La alcaldesa de València denunció que el Gobierno no ha pedido estos fondos y multitud de cargos de la Generalitat y del PP amplificaron esa voz de alarma, acusando a Sánchez de desinterés por la C. Valenciana y agitando el riesgo de perder el acceso a esos recursos.

Moncloa no tardó en asegurar, a través de nuevo de Bernabé, que la solicitud no se ha elevado porque apurar los plazos (la fecha límite es el 21 de enero) permite una mayor concisión a la hora de reclamar el dinero. Una idea idéntica a la que mantuvo casi en paralelo Gan Pampols. "Seamos prudentes. Lo que sabemos es que hasta la fecha no lo han hecho (solicitar el mecanismo de financiación europeo). Pero todos los países, todos, suelen agotar el plazo porque a medida que se agota el plazo el nivel de detalle que se llega respecto a la valoración del daño es mejor", dijo el vicepresidente segundo, gran conocedor del funcionamiento de las administraciones, para disfrute de los socialistas. Todo se resolvió en tiempo y forma.

El "error" del fin del límite salarial

Esta fue posiblemente la gota que llevó a Vox a lanzar el aviso en Corts, si bien Gan Pampols nunca se ha escondido. En su primera rueda de prensa, ya bajo el foco por la eliminación del límite salarial (que finalmente no le aplica, si bien el decreto le permite conservar los complementos de carrera pese a venir del retiro), no dudó en tildar de "error de comunicación" el movimiento legislativo. También aseguró que hubo "muertes evitables" el día de la dana.

Las obras de la CHJ

Los desajustes argumentales han continuado esta semana. Gan Pampols fue entrevistado en 'La Noche en 24 horas', de TVE, y el dirigente se refirió a las obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el barranco del Poyo. Frente a la línea del PP, el vicepresidente situó indirectamente el problema en las legislaturas de Mariano Rajoy: "Las obras que tenían que haber resuelto el problema en el barranco del Poyo, La Saleta, el Pozalet, están proyectadas desde el año 2010, ocho actuaciones. Hablé con el ingeniero que las proyectó para una empresa que le contrató a través de la Confederación Hidrográfica. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió otro de los fenómenos desastrosos. La crisis de 2008 hizo que las inversiones en infraestructuras hidráulicas cayeran un 75%. Como dice el IVIE, la amortización de capital fijo hidráulico es negativa. Así que lo primero que hay que hacer es tomarse en serio un plan hidrológico nacional con las salvedades que se quiera porque esto puede pasar en la Comunitat Valenciana, como puede pasar en la andaluza o en la catalana”.

Dos versos sueltos

En paralelo, Gan Pampols ha mostrado buena sintonía con su homólogo en el Gobierno central. Se conocen personalmente, han coincidido en cursos formativos de Defensa y también profesionalmente (José María Ángel era secretario autonómico de Emergencias mientras el militar catalán era jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera). A veces los versos sueltos riman, y en esta bronca política son ellos dos los que están lanzando los pocos mensajes conciliadores que salen de sus respectivas trincheras.

Están creando un espacio de entendimiento. Su defensa del comisionado del Gobierno en este sentido, ha sido también llamativa, al esquivar la guerra partidista, que rompe los esquemas de una mente cartesiana, castrense, apuntan desde su entorno. "Me merece muchísimo respeto", dijo Gan Pampols para enfado, de nuevo, de Vox. Este lunes comenzarán a trabajar conjuntamente en una comisión de expertos.