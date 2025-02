Ordaz apuesta por aumentar el castellano en À Punt para ganar audiencia

El recién nombrado presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa), Vicente Ordaz, se ha marcado el objetivo para su mandato de aumentar la audiencia de la radiotelevisión pública valenciana, en un aspecto en el que existe un "margen importante de mejora", según ha afirmado, para lo que ha apostado por incrementar el castellano en la programación y "estudiar" si hacerlo también en los informativos, aunque se inclina por hacerlo en otras franjas o productos, al tiempo que ha pedido a los partidos sacar a À Punt del debate político.

En una entrevista este lunes en 'Les Notícies del Matí', ha abogado, con el fin de incrementar los niveles de audiencia, por introducir determinados contenidos en castellano: "Si tenemos 24 horas de banda de emisión, entiendo que, si coges una pequeña parte y la emites en castellano, estarás mejorando el servicio público porque llegarás o tendrás la posibilidad por lo menos de que -el público- te elija".

Sobre si es partidario de introducir el castellano también en los informativos, ha indicado que es una cuestión que "hay que estudiar", aunque ha apostado por hacerlo en "otras franjas o productos". "Si toda la programación es en valenciano, habrá un sector de población al que directamente no podemos llegar", ha advertido. De cualquier modo, ha reconocido que incrementar la audiencia es un propósito "nada fácil" y "tremendamente complicado".

Sacar À Punt del debate político

Por otro lado, ha avanzado que pedirá a todos los partidos políticos, con los que tratará de contactar "muy rápidamente", que saquen a À Punt del debate político, aunque ha admitido que es una petición "casi imposible". "Lo pido públicamente y se lo voy a pedir a los de aquí, a los de aquí, a los de aquí y a los de aquí. Voy a pedir, por favor, que nos dejen trabajar", ha reclamado.

En esta línea, ha argumentado que desde los órganos de dirección tomarán decisiones en las que acertarán y otras en las que se equivocarán, pero ha garantizado que serán "siempre de acuerdo a criterios profesionales". "No creo que hasta el martes de la semana pasada esta televisión estuviese politizada, como tampoco me gusta leer o escuchar que los que nos incorporamos a este nuevo proyecto venimos a politizarla de otra manera", ha expuesto.

Por ello, ha pedido "respeto" para el personal de la corporación y ha lamentado que estas críticas suponen someterles "a una presión que no nos merecemos". "Sé que es muy goloso poner a À Punt en el centro del debate político, pero de verdad me gustaría que nos dejasen trabajar y que nos juzgasen por nuestros aciertos o nuestros errores", ha argumentado.

En este contexto, sobre la ausencia del PSPV y Compromís en el consejo de administración de À Punt, Ordaz ha asegurado que le sabe "muy mal" que estas dos formaciones "hayan decidido no estar". "Hasta donde yo sé, me consta que se hicieron denodados esfuerzos por parte de los que negociaron la rama del PP para que PSPV y Compromís estuviesen representados", ha desvelado. Por ello, ha afirmado que, si estos partidos "no están, es porque no han querido estar", ante lo que ha mostrado "respeto absoluto".

Presiones políticas

Preguntado por presiones políticas, ha augurado que van a estar "a la orden del día", dado que, según él, "han empezado ya" cuando desde la oposición han reclamado su comparecencia en las Corts antes de que tomara posesión. "Entiendo que va en el sueldo y tendré que manejarlo de la mejor manera posible", ha indicado. No obstante, ha matizado: "Una cosa es que me aprieten a mí y ojalá sea yo el que sostenga toda la presión. Ojalá me lleve yo todas las tortas y dejen a mi gente en paz, eso lo firmaría aquí mismo y sería feliz".

Pero ha reconocido que este deseo es "complicado", y "más todavía en el momento de polarización política que vivimos", por lo que ha insistido en que rogará a los partidos que les dejen trabajar "con tranquilidad". "La presión que voy a tener en el futuro la desconozco", ha añadido.

En esta línea, sobre su relación con el Consell, ha reconocido que va a ser "radicalmente distinta" a la que mantenía cuando era director de Informativos de COPE Valencia, dado que "los roles han cambiado", y ha concretado que la misma comenzará por las negociaciones del nuevo contrato programa, ya que el actual se encuentra prorrogado. "A partir de ahí veremos", ha señalado.

Oposiciones y presupuesto

En cuanto a los procesos selectivos de personal, Ordaz ha subrayado que "uno de los primeros mandatos" a los que obliga la ley es a establecer una nueva relación de puestos de trabajo (RPT). "Ahora sí que hay que sentarse, ver, determinar y decidir. Y cuando esa RPT esté ya clara, hay que consensuarla y aprobarla con los representantes de los trabajadores y después tiene que ser aprobada por la Dirección General de Servicio Público", ha indicado.

Será entonces cuando se verá si las oposiciones planteadas para las extintas CVMC y SAMC "se adaptan al nuevo organigrama" o si hay que establecer "un nuevo sistema de contratación": "Si esas convocatorias no terminan de casar con las necesidades que hayan planteadas cuando se hayan establecido las nuevas RPT y los nuevos organigramas, habrá que anularlas, convocar otras o modificarlas". En cualquier caso, ha confiado en que todos estos trámites estén resueltos en "un par de meses". "Cuanto antes", ha subrayado.

Sobre si la RPT será más amplia de la actual, Ordaz ha mostrado su intención de que así sea en "todas aquellas áreas en las que se pueda reforzar", por lo que ha descartado recortes de personal: "Ese es el planteamiento, luego veremos qué margen de maniobra tenemos (...), pero soy presidente de una empresa pública y mi responsabilidad es que tenga la mayor dotación de medios y personal y que seamos capaces, para lo que se nos exige, de tener la mayor dotación".

Respecto al presupuesto de À Punt, ha confiado en que de cara a 2026 y 2027 la corporación cuente con una mayor dotación presupuestaria y ha hecho hincapié en que las cuentas son "muy ajustadas" en comparación con el resto de televisiones autonómicas. Así, ha asegurado que, mientras À Punt cuenta con un presupuesto de unos 75 millones de euros, TV3 supera los 300, EITB está "por encima de los 200", Canal Sur en "cifras similares" y Telemadrid "por encima de los 100".

Nuevo libro de estilo

Por otro lado, ha señalado que la ley obliga también a la redacción de un nuevo libro de estilo, en el que ya se trabaja, y ha avanzado que será "mas concreto, sencillo y directo" y que estará terminado en un plazo no superior a los tres meses. Entre las novedades, ha apostado por que este manual recoja que cuando se informe de localidades castellanohablantes se las nombre en castellano: "Torrevieja es Torrevieja y no Torrevella, y Segorbe es Segorbe y no Sogorb".

Respecto a los informativos, Vicente Ordaz ha valorado que alcanzan cada día unos datos de audiencia "muy por encima" de la media de la cadena, ha asegurado que le gustan y ha garantizado que la redacción seguirá contando con el Consejo de Informativos. En esta línea, ha manifestado no compartir las declaraciones del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), en las que aseguraba que À Punt había contribuido al "linchamiento" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la dana. "No puedo estar más en desacuerdo", ha manifestado.

En materia de programación, espera que la relación con las productoras y el sector audiovisual valenciano "siga siendo buena" y, preguntado por si se mantendrá la marca À Punt, ha indicado que es una decisión estratégica "muy importante" que ya "no depende ni del presidente". "Pero somos À Punt, no empecemos ya a marear el primer día porque si no vamos a volver loco a todo el mundo", ha zanjado.