Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como "órgano colegiado"

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el mensaje de alerta masiva que llegó a los teléfonos a las 20.12 horas del día de la dana, el 29 de octubre, lo envió "el Cecopi, evidentemente", evitando concretar la pregunta elevada por la jueza que ha asumido la investigación de la dana de qué persona dio la orden para lanzar el SMS a la población.

Camarero, que ha asegurado desconocer la información remitida al juzgado de Catarroja, ha entrado de esta forma en contradicciones con otros cargos de la Generalitat al asegurar que no puede concretar quién dio la orden porque el Cecopi "es un órgano colegiado", ya que el propio conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, defendió justo lo contrario en una carta remitida al Gobierno en la que defendió que no existen actas ni grabaciones del día D porque este "no tiene naturaleza de órgano colegiado".

Camarero ha defendido que al ser colegiado, tiene "dos codirectores, el representante de Emergencias (de la Generalitat, entonces Salomé Pradas) y la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé)", por lo que "colegiadamente se dio la orden, que no es unilateral".

La portavoz trata así de socializar las responsabilidades de las decisiones con el Ejecutivo central y evita señalar a la exconsellera Pradas o al propio Carlos Mazón, pese a que el propio vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, admitió que es la Generalitat quien ostenta "la autoridad única" de este organismo a través del titular de Emergencias.

El propio conseller del ramo, Valderrama, también lo señalaba así en una reciente carta remitida al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que informaba al Gobierno de que el Cecopi no grabó nada de las reuniones del 29 de octubre porque el Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Generalitat Valenciana “no establece la elaboración de actas formales, ni de grabaciones con carácter general” y que "no tiene naturaleza de órgano colegiado".

Bernabé no ha tardado en recordar a Camarero esa misiva: "Tengo el papel firmado por el responsable del 112 (Juan Carlos Valderrama) que dice que el Cecopi no es un órgano colegiado". La socialista ha preguntado de forma retórica "¿quién es el mando único? ¿Quién es? La Generalitat, ya está", y ha lamentado que "si no hubiesen hecho el borrado" de esas grabaciones, "probablemente podríamos tener más clarificado qué pasó el día 29 de octubre".