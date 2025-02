Una legislatura en manos de Vox

Vox es la llave de la legislatura desde que esta empezó. Sus trece escaños fueron determinantes para la investidura del popular Carlos Mazón como president en virtud del veloz pacto de gobierno resuelto en julio pasado por obra de Santiago Abascal, pero los acontecimientos a partir de la dramática riada del 29 de octubre otorgan aún más relevancia al papel de los radicales de la derecha, que hoy celebran día grande en Madrid con una concentración de los principales líderes europeos del grupo de los Patriotas, el principal elemento político europeo contra el proyecto europeo.

La Comunitat Valenciana se ha convertido en ficha clave del tablero político español tras la gestión del 29 de octubre de Mazón, muy cuestionada, que lo ha situado en el punto de mira. El PP nacional ha pasado de un distanciamiento inicial a realizar gestos públicos de refuerzo, pero más de cien días después no ha aclarado en ningún momento si lo quiere como candidato en las próximas elecciones, previstas para 2027 si no hay adelanto. Lo más que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es que el próximo congreso del PPCV decidirá. Pero ese no es un horizonte cercano: se ha de convocar después del estatal y este no está a la vista ni se le espera, es más proyecto para 2026 que de 2025, insisten fuentes próximas a la dirección, con lo que Mazón, elegido en el partido en 2021, tendría un tramo amplio de camino libre.

La incógnita siempre es si el PP de Feijóo va a sostener en la presidencia a Mazón o puede propiciar en algún momento un relevo interno que alivie la tensión política en la Comunitat Valenciana en el contexto de varias comisiones de investigación y con los juzgados empezando a actuar, que es lo que está ya sobre la mesa. Rumores y comentarios en los círculos políticos hay cientos, pero el hecho real es que el jefe del Consell ha intensificado con el nuevo año una estrategia de resistencia que pasa por trasladar la responsabilidad de las decisiones (o no decisiones) adoptadas el día D a los organismos estatales encargados de informar a la Generalitat (la Confederación del Júcar y Aemet).

Se desconoce si esa maniobra cuenta con el respaldo de la sede central del PP, pero el equipo de Mazón ha reiterado que la comunicación con Feijóo es continua y sostenida desde el 30 de octubre.

Cualquier decisión de Génova, en todo caso, está en manos de Vox. El PSPV ha ofrecido sus votos a Feijóo para relevar a Mazón, pero ese es un escenario político imposible. Las únicas hipótesis con dosis de realidad pasan por la ultraderecha, que muestra una relación con el PP mucho peor en Madrid que en la C. Valenciana, donde la complicidad parlamentaria es constante, incluso después de romper el Consell: el PP les entregó hace unos días la presidencia de la comisión de investigación de la dana.

Y Vox puede ser un aliado sobrevenido de nuevo para Mazón en esta etapa difícil, por pura estrategia política. Las posibilidades para el futuro cercano son tres: continuidad del dirigente del PP, elecciones (adelanto) o relevo interno en la presidencia. Vox es el gran beneficiado de la crisis tras la riada. En medio del enfrentamiento abierto entre Consell y Gobierno por la gestión del día 29 y las ayudas de la reconstrucción, las encuestas dan todas un aumento de los radicales de derecha.

Desde esa lógica, a Vox lo que menos le puede interesar es facilitar un cambio de presidente en la Generalitat. Desde esa lógica, lo que le beneficia son unas elecciones, donde presumiblemente ganaría bastantes escaños. Y si no es así, no le viene mal la prolongación del escenario actual, con un Mazón en el punto de mira y, por tanto, un PPCV en dificultades.

De nuevo, el jefe del Consell y Vox vuelven a encontrarse con intereses paralelos. Para resistir él y para intentar sostener su progresión, los otros. De esta manera, el escenario parlamentario para los próximos meses es de la ultraderecha apretando las tuercas al PP (los presupuestos de 2025 son el hito clave) pero sin romper. Por interés compartido.

