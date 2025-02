El Consell matiza a Gan Pampols para evitar enfadar a Vox con la política migratoria

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha dejado claro esta mañana, tras la rueda de prensa del pleno del Consell, que la prioridad máxima del ejecutivo, ahora mismo, es mimar a su único socio posible en las Corts. A pesar de las duras críticas del síndic de Vox, José María Llanos, al vicepresidente del Consell, Gan Pampols (“¿Pero a este qué le ha dado? ¿Quiere "esclavos"? ¿Es un infiltrado del traidor de Sánchez? ¿No confía en los españoles?"), a la portavoz del Consell le ha costado salir en su defensa. De hecho, ha matizado sus declaraciones de ayer, en las que el militar retirado respaldaba la decisión del Gobierno de regularizar a miles de inmigrantes afectados por la dana porque lo que se necesita en este momento es mano de obra. Todo ello en un contexto claro: la amenaza de Vox de no aprobar los presupuestos de Mazón (los presenta previsiblemente la semana que viene) si el PP no rompe a nivel nacional y europeo los acuerdos en materia migratoria con los socialistas.

Ante esas declaraciones de Gan Pampols, dando la bienvenida a esa regularización, Camarero ha apuntado que, tras hablar con él, lo que realmente quería decir no se refería a la decisión del Gobierno. “[Gan Pampols] pone encima de la mesa la necesidad de mano de obra para determinados sectores que son deficitarios”, matiza la portavoz en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, que entre otras medidas ha aprobado nuevas ayudas para los afectados.

Críticas al "efecto llamada" del Gobierno

En realidad, la única respuesta al ataque Vox al Consell ha sido un ataque del Consell al Gobierno de España. Camarero evita opinar sobre la regularización de migrantes afectados para no soliviantar a sus excompañeros de gobierno. “No nos podemos posicionar sobre lo que va a aprobar. No nos lo han trasladado”, pero sí ha subrayado la “ausencia de política migratoria del Gobierno, que está llevando a un efecto llamada”. Camarero ha afeado al Ejecutivo no haber “trabajado con los países de origen, no se está desplegando el frontex y eso lleva a una multiplicación de las mafias, se favorece que estén entrando y trayendo a inmigrantes que se juegan la vida en el mar, y es lamentable que miles de inmigrantes terminen muriendo por las mafias y falta de acción del gobierno”, ha señalado. “Es una política europea y no se trabaja con países de la UE y eso está provocando un efecto llamada”.

Mimos a Vox

¿Y respecto a Vox? Camarero pone paños calientes. De hecho, ha mimado a su antiguo socio, al que califica de “partido de estado”. “Estamos trabajando con los grupos y especialmente con Vox para aprobar los presupuestos. Creemos que pueden y deben ser aprobados en esta situación extraordinaria. Vamos a hacer todo lo posible por contar con unos presupuestos. Vox ha sido nuestro socio. Aprobamos los presupuestos de 2024, leyes importantes y vamos a seguir trabajando para que sean posible. Vox, que es un partido de estado, que ha trabajado con el Consell, que colaboró con el Consell, estoy convencida que seguiremos con las conversaciones”, ha añadido.

Camarero ha evitado dar (pese a las repetidas preguntas) un respaldo contundente del Consell a su compañero Gan Pampols, pero el Consell sí se muestra, ha dicho, “convencido y agradecido al vicepresidente por haber querido entrar en este Consell, por trabajar en este gobierno, aportar su experiencia. Tiene una labor que no es fácil. Está ocupado y preocupado en la reconstrucción”, ha señalado.

La gestión, de los técnicos

Al margen de la cuestión de Vox y la negociación de los presupuestos, la portavoz del Consell también ha delegado en el jefe de Bomberos, José Migue Basset, la responsabilidad sobre la gestión de la ayuda que se ofreció en las primeras horas desde otros territorios de España y que tardaron en incorporarse. "No se rechazaron los ofrecimientos [de más de 120 lugares de España y siete de fuera de España]. Los recursos se fueron incorporando progresivamente según las capacidades operativas de los mismos y las posibilidades de actuación y de gestión. Se realizó según los criterios técnicos de la dirección operativa de la emergencia. Era la dirección operativa de la emergencia a la que llegaban las ofertas de personal técnico de emergencias y era la dirección que gestionó el cuándo y el quién venía. En ningún caso ni teníamos información los políticos de qué se ofrecía ni decisión en cuántos y cuándo llegaban las emergencias de distintos puntos de España. Es una cuestión que queda en el criterio técnico de la dirección operativa".

Ayudas a colegios concertados y asociaciones

La portavoz del Gobierno se ha referido así tras un pleno del Consell en que se han tomado medidas como la aprobación de ayudas urgentes para afrontar la limpieza, reposición, reparación y puesta a punto de las infraestructuras educativas y los bienes de los centros docentes privados concertados que hayan sufrido daños por el temporal del pasado 29 de octubre, unas ayudas cuyo importa asciende a 4.050.000 euros.

Además, el Consell ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión directa de ayudas por un importe global de 13,6 millones a entidades asociativas de los municipios afectados. Podrán acceder a estas ayudas las asociaciones, fundaciones y federaciones asociativas sin ánimo de lucro, así como las entidades deportivas sin ánimo de lucro con sede en los municipios afectados y que hayan visto perjudicadas sus infraestructuras o actividades debido a la dana.