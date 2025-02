El Consell asegura que no tiene el registro de llamadas de Mazón el 29-O

El registro de llamadas de los principales cargos de la Generalitat el día de la dana, el pasado 29 de octubre, continúa siendo un misterio. Y lo sigue siendo pese a las solicitudes de documentación presentadas por las Corts y la respuesta a estas del Consell. La última ha sido al PSPV quien había pedido al Ejecutivo autonómico el registro de llamadas tanto de Carlos Mazón, y su núcleo duro en Presidencia como de la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, una reclamación que ha tenido como contestación 34 páginas de factura de septiembre y octubre sin el detalle de las comunicaciones pedidas.

En concreto, la respuesta oficial señala que la compañía contratada "no emite facturas individuales por cada uno de los teléfonos fijos y móviles cubiertos por el contrato", sino que es una "factura bimensual global objeto de la gestión centralizada, sin desglose de llamadas entrantes y salientes por lo que la Presidencia no dispone de un listado de llamadas individualizado correspondiente a cada uno de los usuarios a los que se refieren las solicitudes".

"Es una vergüenza y una burla", ha criticado este jueves el síndic de los socialsitas, José Muñoz, quien ha explicado que en el informe facilitado por la Generalitat solo habla del contrato que tiene la Administración autonómica con la empresa de telefonía, la cuantía total de este así como incidencias en algunos de sus terminales, pero en ningún caso señala nada respecto a las llamadas que se hicieron ese día desde el móvil del jefe del Consell ni de los otros altos cargos solicitados.

El síndic socialista, José Muñoz, en una imagen de archivo en las Corts. / Rober Solsona/Europa Press

La respuesta ha indignado a la formación porque llueve sobre mojado sobre este tema. Ya hicieron previamente un escrito reclamando la «copia íntegra de todas las comunicaciones» del president durante las horas críticas del día D. Sin embargo, esta fue rechazada ante la «imposibilidad» de la información solicitada. ¿Por qué? Porque hubo muchas comunicaciones que no pudieron registrarse, es decir, "por canales no susceptibles de reproducción», incluyendo «conversaciones presenciales, telefónicas y telemáticas, emisiones en medios de comunicación social, etc".

"Se darán"

Un día después, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, se escudó en un error formal en la pregunta para justificar la negativa al listado. "Cuando se pidan las cosas correctamente, se les darán", señaló Camarero quien aseguró que darán respuestas a la oposición sobre la actuación de Mazón el pasado 29 de octubre cuando las preguntas "se formulen correctamente". No obstante, la nueva formulación que ha propuesto el PSPV no ha tenido efecto.

Las llamadas de Mazón ese día durante las horas críticas resultan de interés para saber cuándo tuvo constancia de la situación que se estaba viviendo en Utiel, Chiva y el resto de localidades antes de acudir al Cecopi. Según explicó, estuvo plenamente informado de la situación durante la comida y "desde las 17:30 horas" ya estaba "atendiendo llamadas". Entre estas, indicó haber hablado con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que negó que fuera en relación con la dana, o la del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, que no constaba en la factura de su teléfono cuando la dio porque aseguró qeu se dio por WhatsApp.

"Seguiremos preguntando e investigando", ha señalado por su parte Muñoz quien ha asegurado que la verdad se acabará sabiendo. "Siempre aflora", ha indicado poniendo la vista más que en la comisión de investigación de las Corts, en las explicaciones que tendrá que dar a la jueza de instrucción que lleva el caso. "Con ella no se permitirá hacer esta vergüenza que hace con la oposición", ha agregado el portavoz socialista al tiempo que ha incidido en que Mazón "no puede seguir al frente de la Generalitat" porque "solo está preocupado de salvarse a sí mismo".