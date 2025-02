Bernabé sugiere que Pradas esperó a Mazón el 29-O para enviar el SMS

Sobre las seis de la tarde del 29 de octubre, la entonces consellera de Justicia y con las competencias de Emergencias, Salomé Pradas, anunció a las personas conectadas en la reunión del Cecopi que se iban a reunir en privado quienes se encontraban en l'Eliana y que se apagaran las cámaras de quienes la seguían de manera telemática. Fue al volverse a conectar tras este encuentro al que no tuvieron acceso las agencias estatales cuando dijeron al resto de miembros que participaban en la reunión que se iba a mandar el SMS de alerta, un momento para el que ya estaba el 'president' Carlos Mazón.

Es la versión que ha explicado este sábado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sobre la jornada de autos y en la que ha negado su responsabilidad en la decisión de recurrir al ES-Alert. Según ha señalado, durante una emergencia como la dana del 29-O "hay una ley y hay un plan" y en este "hay un mando único y el mando responsable de las emergencias es la comunidad autónoma", en concreto, la consellera de Emergencias, y es "quien ejerce el mando único quien asume las decisiones que se toman".

Las explicaciones de Bernabé son una réplica al informe enviado por la Conselleria de Emergencias al juzgado de instrucción de Catarroja en el que se señala a la delegada del Gobierno como parte del "comité de dirección" que, junto con Pradas, tomó la decisión de enviar el SMS, cuestión por la que preguntó directamente la jueza encargada del caso. "Hay un mando único que es el que ejerce la responsabilidad de dirigir la emergencia y los servicios que estamos allí; la ley es clara y el mando es claro; tampoco hay más que explicar ni que darle vueltas", ha añadido señalando directamente a la consellera.

El comisionado de la dana, José María Ángel; Pilar Bernabé y Maribel Albalat, este sábado. / Manuel Bruque/ EFE

Para corroborar su versión, Bernabé no solo ha apelado a la normativa sino que ha apuntado también a que se enseñen "las grabaciones del Cecopi" y así "todo el mundo podrá saber que antes de las seis de la tarde dijeron que cortaban para decidir qué hacían". Tras ello, ha añadido, al volverse a conectar, "nos dijeron que iban a mandar un Es Alert", ha afirmado Bernabé. Hasta ese momento, ha explicado, no habían visto a Mazón en el Cecopi, quien, según diversas fuentes, no llegó hasta pasadas las 19 horas.

"Tendrán que explicar por qué no mandaron el mensaje hasta que no aparece el president de la Generalitat", ha indicado Bernabé quien ha incidido en que lo que es "evidente" es que "nosotros (en referencia a quienes seguían la reunión de manera telemática como es su caso y el de las agencias estatales como la CHJ o la Aemet) vimos al president de la Generalitat cuando ya se había mandado el Es Alert".

Duda sobre las grabaciones

Otro de los focos de conflicto es la posibilidad de que haya o no grabaciones que demuestren lo ocurrido ese día en el Cecopi. "Si pusieran las grabaciones a disposición, toda España podría escucharlo", ha incidido. Emergencias siempre ha negado que existieran grabaciones de ese día al no existir obligación legal, aunque la delegada del Gobierno ha asegurado que les han dicho que se grababan las conversaciones telemática, pero que cuando las piden "dicen que no existen". "Si me han dicho que se graban y luego dicen que no existen, es lógico pensar que algo ha pasado, se habrán borrado accidentalmente, no sé", ha ironizado.

No obstante, haya o no grabaciones, la dirigente socialista ha mostrado su confianza en que al final "todo saldrá porque había decenas de personas conectadas y presenciales en el Cecopi y, cuando vayamos a explicar lo que pasó, todo el mundo hablará", ha indicado señalando ya una posible declaración judicial cuando lo reclame la jueza. "Estos son los hechos y las realidades que sucedieron", ha agregado al tiempo que ha afeado el intento del Partido Popular de "reescribir la historia" con "falsedades, bulos y artimañas como recortar grabaciones".