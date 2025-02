Mazón no resuelve las dudas del día D ante los ataques de la izquierda y cuida a Vox

"Vaya pleno de emociones". La frase del síndic del PSPV, José Muñoz, al inicio de la sesión de control al president Carlos Mazón resume la jornada vivida este jueves en las Corts, donde se han entremezclado la bronca política por la gestión de la dana, que repunta al calor de los avances del proceso judicial, la rabia de familiares de víctimas que han protestado contra el jefe del Consell ante las Corts y la alegría general por el retorno de Aitana Más tras superar un cáncer. La votación final sobre la dimisión de Mazón, en la que Vox ha salvado al popular, ha terminado de disparar la tensión.

La imagen de concordia vivida justo antes del inicio del pleno, con abrazos y besos a la diputada de Compromís, ha durado lo que ha tardado en arrancar el fuego cruzado entre Mazón y los síndics de la izquierda, que han tratado de arrinconar al president con algunas de las preguntas u observaciones del auto de la jueza de Catarroja.

El jefe del Consell no ha resuelto ninguna de esas incógnitas planteadas por PSPV y Compromís y ha replicado a los ataques de la izquierda sin atisbo de autocrítica y agitando las cifras de ayudas de su Consell, cuya ejecución ha situado muy por encima de las del Gobierno de España, a quien ha mantenido en la diana en sus intervenciones. Por contra, ha exhibido complicidad con Vox en plena negociación de los presupuestos de 2025.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha planteado dos preguntas concretas a Mazón: si le dijo a la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, "que no enviara el mensaje de alerta hasta que no llegara al Cecopi", un hecho en el que pone el foco la Justicia, y si puede conseguir su registro de llamadas del día de la dana, una información que oculta el Consell pese a tenerla disponible. Mazón no ha respondido a ninguna de las dos.

El socialista ha tratado de demostrar que esa información de llamadas es almacenada por la compañía telefónica adjudicataria del contrato de telefonía de la Generalitat y que la Generalitat la esconde. "Ayer solicité mi registro de llamadas del último mes a los servicios de la cámara y en una hora lo tenía, es usted un mentiroso", ha asegurado.

Muñoz ha recordado también la "palmaria ausencia de avisos" que aprecia la jueza de Catarroja, ha sacado a colación la frase de Vicent Mompó para que enviaran el SMS "de una puta vez" y ha recordado que el aviso estaba preparado desde las 19.00 horas.

Así, ha acusado al president de haberse "convertido en el yonki de la mentira" y en una "máquina de hacer bulos", en referencia al audio "manipulado de Aemet", para tratar de "ocultar la verdad" del día D. Muñoz ha insistido en que Mazón todavía "no ha explicado qué hizo entre las 14.30 y las 19.30" del 29 de octubre.

El jefe del Consell ha insistido en sus críticas a la agencia de meteorología y de la CHJ y ha remarcado que "la verdad se va abriendo paso". Se ha mantenido fiel al guion, y ha tratado de repeler los ataques sobre su agenda el día D con datos de las ayudas, ejecutadas en un 41 % por la Generalitat frente al 7,7 % del Gobierno, según sus cifras. "Reconstruir es mi prioridad", ha dicho para justificar "por qué no dimite", como le ha vuelto a preguntar el PSPV.

Idéntica cuestión le ha planteado Joan Baldoví y casi calcada respuesta ha recibido del popular: "Estoy completamente centrado en la reconstrucción". El de Compromís, que le acusa de estar "en manos de Vox", ha protagonizado un tenso momento con Mazón, con quien ha mantenido un duelo de miradas durante unos largos segundos.

Baldoví ha preguntado si el auto de la jueza en el que señala que las muertes "abrumadoras" fueron "evitables" le causa "remordimientos" y ha denunciado las "risas" de Mazón mientras él lanzaba su pregunta. "¿No le ca la cara de vergüenza?", le ha inquirido el valencianista.

El jefe del Consell ha reprochado al síndic valencianista que "siga en el dolor, en el odio y en el fango" y "empeñado en destruir" y le ha acusado de tener "problemas" con la libertad que promueve el Consell del PP, entre otras con la consulta lingüística en colegios que ha sacado a relucir Mazón.

Otro tono muy distinto ha mantenido el president con Vox, definido recientemente como su "socio preferente". "Son el único grupo del que espero alguna propuesta", le ha dicho al portavoz voxista José María Llanos, pese a que su grupo ha dejado caer el primer decreto ley de Gan Pampols. El intercambio entre ambos ha sido suave, centrado en atacar al Gobierno del "traidor" Pedro Sánchez, como lo ha definido Llanos.