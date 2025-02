De dar consejos a imponer restricciones: así cambiaron los 9 mensajes de EsAlert

29 de octubre. 20.12 horas. Fue en ese momento cuando los móviles de la ciudadanía de la provincia de Valencia emitieron un intenso pitido al unísono para alertar sobre la llegada de un mensaje de Protección Civil a través del sistema EsAlert. El mensaje era el siguiente: "Por las fuertes lluvias y como medida preventiva, se debe evitar cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de fuentes oficiales". Habían pasado 12 horas y 41 minutos desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevara el riesgo a nivel rojo, el máximo.

Salta la Alerta Masiva por las lluvias en todas dispositivos móviles / Levante-EMV

La situación contrasta con la acontecida el 13 de noviembre. A las 19.45 horas, EsAlert envió un nuevo mensaje de alerta, 75 minutos antes del inicio del riesgo de nivel rojo, decretado por Aemet. Esta vez el sistema se anticipó y el mensaje cambió; fue mucho más concreto: "Aemet emite alerta nivel rojo en todo el litoral de Valencia. Se producirán fuertes lluvias desde la tarde-noche del día 13 y durante el día 14. Suspendida actividad educativa, deportiva y centros de día. Restringido el tráfico de vehículos privados".

Nuevo mensaje de EsAlert en la tarde del 13 de noviembre. / L-EMV

Entre estos dos avisos, han transcurrido 16 días, nueve alertas -algunas generalizadas para toda la provincia y otras localizadas- e infinidad de debates sobre qué se debería haber hecho en la fatídica tarde del 29 de octubre y quién es responsable de la muerte de las 216 víctimas mortales. Sin embargo, la comparación entre la primera y la última comunicación de EsAlert hasta el momento permite detectar cambios en el modo de gestionar una situación de emergencia por parte del Consell y el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y, también, una evolución en el contenido y estructura de las alertas enviadas.

Retraso vs. prevención

La diferencia más notable es el tiempo. La primera alerta se mandó después de casi 13 horas en nivel de riesgo rojo y cuando muchas personas no tenían opción de seguir las recomendaciones indicadas porque estaban volviendo del trabajo o ya estaban resguardadas de las inundaciones sobre mobiliario urbano, puentes o cualquier otra superficie. Se remitió, además, dos horas después de que el Cecopi se planteara un confinamiento en toda la provincia, como publicó en exclusiva Levante-EMV el pasado martes. Dos semanas después, el mensaje se envió más de una hora antes de activarse el máximo riesgo y con cariz preventivo; se levantaron las restricciones previstas 12 horas antes de lo previsto inicialmente.

Concreción creciente

El segundo matiz diferenciador es el contenido y redacción del propio texto en sí. De un primer mensaje poco concreto en cuanto al riesgo -"por las fuertes lluvias"- y con una recomendación genérica sobre no desplazarse y centrada en los canales oficiales a consultar; a un comunicado más directo en cuanto al peligro -"alerta de nivel rojo"- y con órdenes concisas -no recomendaciones- sobre el comportamiento a seguir: restringida la circulación por carretera y suspendida la actividad en tres ámbitos diferentes. Es, también, una muestra del cambio en la actuación del Consell: de no aplicar restricciones en la tarde del 29 de octubre a la emisión de una orden, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), con prohibiciones concretas.

La Universitat crea el primer mapa preciso de las inundaciones de la Dana / L-EMV

Hay diferencias también en los mensajes mandados en la zona cero. Allí, en la tarde del 29 de octubre, a las 20.57 horas, se recibió un segundo mensaje que recomendaba permanecer en casa y permanecer alejados de "ríos, cauces, barrancos o ramblas"; sin concretar cuáles eran las más problemáticas y sus posibles consecuencias. En la tarde del 13 de noviembre, en cambio, se especificó las zonas de mayor riesgo: la Rambla del Poyo, el río Magor y las pedanías del sur de Valencia. La experiencia de los 15 días precedentes facilitaba esta concreción; aunque son zonas consideradas como "inundables" en Patricova (Plan de acción territorial del riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana). Es cierto que la realidad superó todas las previsiones como explicaba a este periódico, solo un día después de la dana, Juan Marco Segura, catedrático ya jubilado del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV).