El Gobierno condonará más de 11.000 millones de deuda de la Comunidad Valenciana

El Gobierno de España propondrá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles la asunción de 11.210 millones de euros de la deuda de la Generalitat. Es el 18 % del total de los casi 60.000 millones que la Administración valenciana acumula de pasivo, casi una quinta parte, y el 13,5 % del total de los 83.252 millones que el Estado condonará al total de las autonomías del régimen común, siendo así la tercera con mayor 'quita' tras Andalucía y Cataluña, con 18.791 y 17.104 millones respectivamente.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien durante la presentación ha calificado la medida de ser "claramente positiva y generosa" ya que una reducción de la deuda supondrá para las comunicades menos pagos de intereses y por lo tanto, "una mayor autonomía financiera" que supondrá, a su vez, "una mayor autonomía política".

No obstante, la clave no está tanto en el qué, sino en el cuánto, en el aterrizaje de la propuesta a los números concretos. Según ha explicado Montero, el cálculo de la cifra sale de una manera "objetiva y transparente" que es equiparable para todas las autonomías basado principalmente en tres 'fases': el sobreendeudamiento provocado por la crisis financiera entre 2009 y 2013, del que parte el 75 % del cálculo inicial; un extra basado en premiar a las que hayan recibido una financiación por población ajustada menor a la media y un último elemento corrector de la condonación per cápita.

DEUDA TOTAL CONDONADA En millones de euros Andalucía 18.791 Cataluña 17.104 Comunitat Valenciana 11.210 Comunidad de Madrid 8.644 Castilla-La Mancha 4.927 Galicia 4.010 Castilla y León 3.643 Región de Murcia 3.318 Canarias 3.259 Aragón 2.124 Illes Balears 1.741 Extremadura 1.718 Asturias 1.508 Cantabria 809 La Rioja 448 La cifra total en toda España asciende a 83.252 millones de euros

Son estos indicadores los que llevan a que la propuesta suponga una condonación de 11.210 millones para la Comunidad Valenciana. En concreto, de la primera de las fases, la que tiene que ver con la comparación del endeudamiento durante la crisis financiera, el ministerio señala que la condonación sería de unos 6.717 millones. A estos se añaden otros 4.493 millones por la infrafinanciación entre 2010 y 2022, el tiempo en el que el actual modelo está en vigor y que ha perjudicado a la Comunidad Valenciana.

De hecho, tras estos dos cálculos, la Comunidad Valenciana sería la que recibiría una mayor condonación por habitante, 2.284 euros por persona. Tras ello, el último elemento corrector supone equiparar el nivel de la condonación per cápita basándose en el esfuerzo fiscal y en las autonomías que están por debajo de la media en la recepción de financiación, lo que eleva las cuantías de Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Baleares, Aragón y la Región de Murcia.

Esta estimación del Gobierno central que se deberá votar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera queda lejos, no obstante, del cálculo que el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) había elaborado sobre la cuantía de pasivo que sería condonable por la infrafinanciación y que se elevaba hasta los 46.000 millones.