Mazón sostiene que la propuesta de la quita de la deuda está "dictada al servicio del separatismo catalán"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido este martes en Cevisama que la propuesta de quita de la deuda del Gobierno central "está dictada al servicio del separatismo catalán exclusivamente, el que se frota las manos una vez más".

El jefe del Consell ha sostenido en declaraciones a los medios que "llevamos demandando tres cosas desde siempre", refiriéndose a un "nuevo sistema de financiación que acabe con la discriminación absoluta de la Comunidad Valenciana". "Este está caducado, somos la peor financiada de España y sin eso es imposible que avancemos", ha añadido.

Reivindicación de un fondo de nivelación

"Hasta entonces, un fondo de nivelación transitorio, que el Gobierno ha dicho que no, el PSPV ha dicho que no, Compromís tampoco reivindica", ha sumado Mazón a las peticiones, pasando a señalar que "la deuda de la Comunidad en un 80% se debe a nuestra infrafinanciación", por lo que "ha de haber una reestructuración de la deuda, porque la deuda no cambia de manos, no desaparece".

"Y lo que ha trascendido de la propuesta del Gobierno es que no hay sistema de financiación, no hay fondo de nivelación, y en los cálculos para la deuda la única en la que no se atiende la infrafinanciación es la Comunidad", ha sostenido.