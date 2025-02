El Consell asegura que Mazón no tiene móvil personal para no dar su geolocalización el 29-O

Carlos Mazón no tiene teléfono móvil personal, sino que solo tiene el teléfono corporativo, el que se entrega con el cargo de presidenet de la Generalitat. Así lo señala la propia Administración autonómica, a preguntas del PSPV para conocer la "geolocalización exacta" del jefe del Consell durante el 29 de octubre, tanto de su dispositivo personal como del corporativo, asegurando que del corporativo la empresa de telefonía no da detalles individuales, mientras que del personal no hay datos porque no tiene.

"Indicar que el president de la Generalitat no dispone de teléfono móvil personal", es la respuesta exacta firmada por el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, ante la petición de los socialistas en las Corts. Previamente, en el documento remitido, se señala que la compañía prestataria de los servicios de telefonía de la Generalitat no dispone de datos individualizados sino de una factura bimensual, motivo que ya esgrimió el Consell para no dar el listado de llamadas.

Ese listado de llamadas lo dio Mazón el lunes en un desayuno informativo en Madrid. En este, desgranó las 16 llamadas que realizó entre las 17:37 horas y las 19:43 horas, esa última a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas. Esa última llamada muestra que Mazón no llegó al Cecopi hasta pasada esa hora, abriendo de nuevo la incógnita de dónde se encontraba el president de la Generalitat el 29 de octubre durante las horas críticas.

"Estamos desesperados, hemos preguntado todo", ha criticado el síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha recordado que han pedido el listado de llamadas, la geolocalización y hasta la factura del Ventorro en la comida del 29-o "y nada", ha asegurado. De hecho, ha indicado que él mismo pidió su registro de llamadas a las Corts, que tiene el mismo tipo de contrato de telefonía que la Generalitat, "y en una hora lo tuve". Es por ello que ha mostrado su escepticismo con las llamadas explicadas por Mazón el lunes.

A las críticas por la falta de respuestas sobre dónde estaba Mazón el 29-O se ha sumado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha señalado que han preguntado también por la orden de trabajo de los escoltas del jefe del Consell ese día. Ante esta, solo les han indicado que estuvieron trabajando de 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, sin aclarar dónde. "Seguiremos insistiendo, es un insulto a la inteligencia y a las víctimas", ha reprochado el valencianista.