Abuchean a Mazón antes y después de su intervención en el Congreso de FP en Valencia

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llegó puntual a la apertura del Congreso de Formación Profesional 'El valor de la FP. El valor de las personas' y fue recibido por un aluvión de medios de comunicación a los que atendió con rapidez. No hubo gritos ni abucheos cuando llegó al Auditorio Martín y Soler del Palau de Les Arts y tomó asiento. Pero fue subir al escenario para tomar la palabra y se vio obligado a pedir "respeto" para poder tomar la palabra en un acto "que se ha organizado con mucho cariño". "Vamos a respetar el acto aunque no queráis respetar algunos al presidente de la Generalitat", repitió hasta en dos ocasiones. Y sólo entonces cesaron los gritos de "Mazón dimisión" y "fuera", mientras algunos de los asistentes salían de la sala en señal de protesta para no escuchar la intervención del president.

Mazón tenía como primer acto en su agenda del día la asistencia a la apertura de este congreso, que abandonó minutos después de su intervención de forma discreta y por un lateral para no atravesar las escaleras que le podían exponer a más abucheos y le obligaba a pasar y atender, de nuevo, a los medios de comunicación que le esperaban a la salida.

Minutos después de la salida del president, el conseller de Educación, Jose Antonio Rovira, también abandonó el congreso por la puerta lateral por la que acceden de forma directa y discreta los coches oficiales.