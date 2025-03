Lío en las primarias del PSPV en Valencia

Lo que el domingo fue una celebración de Carlos Fernández Bielsa, con manos entrelazadas con el otro candidato, Robert Raga; este martes, 48 horas después, quedó en barbecho y con posibilidades de que estalle una guerra total. El Comité de Ética del PSPV, el organismo autonómico de los socialistas que vela por el procedimiento de las primarias celebradas el fin de semana, ha dejado en el aire el triunfo de Bielsa en las primarias por dirigir la provincia de Valencia por la posibilidad de que tres agrupaciones tengan que repetir su votación, ante posibles incidencias en el proceso, y la investigación sobre una cuarta, según ha podido saber Levante-EMV.

En el PSPV siempre hay posibilidad de un lío más y de lo que hasta ahora era una batalla, con sus tensiones, disputas y escaramuzas, acabe en un incendio absoluto que socarre a toda la formación en la provincia. Este ha llegado con el recuento de los votos, las actas y las denuncias sobre cómo se llevó a cabo el proceso. De momento, y a falta de que futuros recursos enmienden la decisión o pleitos en instancias superiores, el Comité de Ética de la federación valora que las votaciones del domingo tengan que repetirse en tres localidades y posiblemente una cuarta que también está siendo observada por posibles irregularidades.

Fue una de las conclusiones con las que se cerró la reunión del organismo encabezado por Toni Such, iniciada a las 17 horas de la tarde, y que todavía no ha emitido una resolución. En un proceso normal, las investigaciones sobre posibles incidencias en estas agrupaciones podrían sellarse con un carpetazo ante la invariabilidad del montante final. No obstante, la igualdad con la que se cerró el proceso el domingo, separados en 33 votos de distancia según los resultados provisionales emitidos por el partido, podrían hacer cambiar al futuro secretario general.

De hecho, conforme han ido pasando las horas desde que se cerraron las urnas, con las instantáneas de las celebraciones en las redes sociales y las entrevistas del ganador en los medios, la distancia de votos ha ido oscilando según se iban contando y recontando actas. Para unos, este margen se ampliaba, hablando hasta de 44 votos. Para otros, al contrario, se reducía, hasta la docena.

Dudas en Llíria

La reunión del Comité Nacional de Ética llegó con peticiones de impugnación cruzada de mesas y la reclamación por parte de la candidatura de Raga de que se suspendiera la declaración como ganador provisional a Bielsa que se publicó el domingo dos horas después del cierre de las urnas. Consideran que todavía había tiempo, más con una distancia tan minúscula, para presentar recursos que variaran el resultado final. Desde el entorno de Bielsa, por su parte, incidían que no tenía sentido volver a votar, con el resultado ya conocido, sino suspender la mesa.

Raga y Bielsa se saludan tras anunciarse los resultados provisionales el domingo. / Levante-EMV

Una de las agrupaciones afectadas es Llíria. En esta, se cerró durante la hora de la comida la urna, algo que no se puede hacer, porque podría privar del derecho a voto. Llíria es una agrupación próxima a Raga, donde clausuró su campaña. Con un censo de unos 80, el alcalde de Riba-Roja de Túria logró 34 votos a 14 mientras una treintena de los inscritos no fue a votar, un número que sumado a las incidencias del resto podría ser decisivo.

La guerra se prevé total en los próximos días. Ya no es solo la fractura que ya dejó el propio resultado, es la imagen que se traslada hacia afuera de la formación con dudas sobre las propias votaciones y obligación de que el Comité de Ética, cuyo nombre ya da pistas, entre a mediar. El bochorno puede ser tremendo para los socialistas que lejos de salir unidos de las primarias, con las manos entrelazadas como exhibían Raga y Bielsa el domingo por la noche, van a salir tirándose las urnas a la cabeza.

Se espera que la candidatura de Bielsa presente un recurso de reposición ante este mismo comité, que deberá evaluarlo. Si no se aceptara, podrían acudir a Ferraz, al Comité Federal de Ética y Garantías, quien decidiría. En Castellón, por su parte, Samuel Falomir ha sido proclamado vencedor sin líos contables, confirmando los números que se dieron por provisionales el domingo. Si bien, en su caso, la distancia era mayor, con un 65 % de los votos.

Suscríbete para seguir leyendo