La noche del 29-O en el Cecopi: de las nuevas desconexiones a las "múltiples víctimas"

Mientras todos los teléfonos emiten un estridente pitido, hay una mujer en Catarroja agarrada a un toldo que ve cómo la barrancada arrastra vehículos hacia ella. En Alfafar, varias personas atrapadas en un coche piden auxilio. En Beniparrell, alguien se refugia en la segunda planta, con la primera ya totalmente inundada. Son las tres peticiones de auxilio de las 20 horas y 11 minutos del 29 de octubre que recoge el informe con las 19.821 llamadas al 112 que Emergencias de la Generalitat ha remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

Es el momento crucial de esta historia, el núcleo de la línea de investigación de la magistrada: un SMS que considera tardío y errado en su contenido. De lo que llevó hasta ese instante repleto de sombras e incógnitas se lleva escribiendo desde ese día. Pero ¿qué pasó en las horas siguientes? ¿Cómo evolucionó la crisis en el Centro de Coordinación Operativo Integrada (Cecopi) de l’Eliana?

El mensaje Es-Alert fue solo el principio de una noche en la que la tragedia fue tomando cuerpo en un Cecopi marcado desde su constitución por una carrera contra el reloj. El curso del agua llevaba horas de ventaja por lo que se iba por detrás de los acontecimientos, como han coincidido desde Aemet hasta la Confederación del Júcar. Fueron horas caóticas, con más desconexiones (recesos) para los organismos que participaban por vía telemática. Hasta cuatro, entre las nueve y casi las seis de la madrugada ya del miércoles, como ha podido confirmar Levante-EMV.

A las 20.28 horas el president Mazón ya está en l’Eliana. En ese momento, los servicios de emergencias están colapsados y es imposible llegar a las víctimas. Tras un receso de varios minutos desde el primer aviso hasta las 20.50 aproximadamente, en la reunión de coordinación se actualiza el movimiento de efectivos, con la UME también movilizada. A las 20.57 se lanza un segundo SMS: «Permanezcan en sus casas. En viviendas y zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas permanezcan alejados y en zonas elevadas». El texto ya está mucho más adaptado a la situación [el primero solo hablaba de evitar desplazamientos], aunque a esas horas, es tarde para las víctimas.

21:30h, habla mazón

«A esta hora no os podemos confirmar la pérdida de vidas humanas. Acabo de hablar con la vicepresidenta del Gobierno pidiendo que la ministra de Defensa y el ministro del Interior estén en prealerta. No sabemos lo que vamos a necesitar. Las redes de comunicación han colapsado por la sobresaturación de líneas», dice en su primera intervención Mazón, que ha tomado las riendas, aunque no legalmente.

A las 22 horas dentro del Cecopi siguen pendientes del cielo. Los datos pluviométricos que la Aemet va certificando son abrumadores, con máximos acumulados en Chiva de 435,8 l/m² pero que superaban los 343 litros en cuatro horas. Un sistema convectivo estaba también descargando entre Real, Buñol, Siete Aguas y Sinarcas. Se prevé que las lluvias seguirán todavía en las cabeceras, avanzando hasta el Túria, hasta las dos o las tres de la madrugada. Esa noche el río alcanzará un nivel no recordado. El embalse de Buseo, eclipsado por la situación crítica de Forata, también estuvo al límite. El temor a un posible colapso obligó a verter agua. A esa hora, cerca de las 23 horas, el president ya maneja un escenario de «muchas bajas».

00:17, «múltiples víctimas»

El Cecopi va y viene, con dos recesos entre las diez y las doce que deja fuera a las agencias conectadas telemáticamente. Las caras son de «rabia e impotencia». Ya se ha podido acceder a zonas afectadas. La información llega a cuentagotas pero ninguna noticia es buena. «Se habla de múltiples víctimas», cuenta en tiempo real una fuente del Cecopi al exterior, pasadas las doce. Se menciona la necesidad de movilizar al Servicio de Medicina Legal. Con esa información el jefe del Consell vuelve a comparecer. Son las 00.35 horas. «Se está empezando a poder acceder a zonas donde hasta hace bien poco no se podía. Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias no vamos a dar más datos».

Mazón comparece pasadas las doce y media de la noche. / Levante-EMV

Sin comunicación con los alcaldes

En esos minutos previos, se trabaja en esa comparecencia del president: lo que dice, lo que no, si se envía un mensaje a todas las cadenas o se utiliza la radiotelevisión pública como canal oficial de referencia. Comenzaban unas semanas de hiperliderazgo presidencial, lo habitual en grandes crisis. Sale acompañado de Jorge Súarez, el funcionario de mayor rango en Emergencias; el inspector jefe de bomberos, Miguel Ángel Basset; la consellera Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

La situación es muy compleja, con las comunicaciones saturadas. Mazón reconoce que hay muchos alcaldes con los que todavía no se ha podido hablar. No lo podrán hacer con normalidad en toda la noche. Pasaran días desconectados. «Donde no se está pudiendo acceder, quiero decir que están todos los efectivos preparados o listos. El primer mensaje es que los que estén ahora mismo parados o bloqueados que sepan que se va a llegar. Y si no se ha llegada no es por falta de medios, predisposición o capacidad. Es un problema de acceso», subrayaba.

La emergencia, a ciegas

¿Qué pasa a puerta cerrada esas horas? Caos, desolación, shock, incomprensión, histeria colectiva. Son las sensaciones que refieren cuatro fuentes. «Las comunicaciones fallaron. Se fue toda la telefonía al garete. Calló primero Movistar, pasamos a Vodafone, cayó por sobrecarga en la línea y no había forma de hablar con mis mandos salvo por radio: las radios era un caos todo lo que estaba ocurriendo allí», contaría tiempo después en una ponencia en Lanzarote José Miguel Basset, el jefe técnico de la emergencia como inspector del Cuerpo Provincial de Bomberos. Los días posteriores en el Cecopi necesitarán antenas Starlink por la pésima cobertura.

Su testimonio, unido al de Mazón, revela que fue una noche de impotencia. «El día 29 por la noche no se pudo hacer mucho más que rescatar a la gente: intentar sacarlos de coches o marquesinas donde se habían subido. No podían llegar a sus casas. Nos los llevábamos a parques de bomberos, en algunos alojamos más de cien personas. Intentamos darles de comer, un sitio donde descansar», añadía, como ya avanzó este periódico.

Y los helicópteros, en tierra. El día 29 pudieron hacer rescates aéreos en Utiel, con un helicóptero del consorcio provincial. «Bajamos, lo llenamos, la sacamos de la tromba. Volvemos y sacamos». Así estuvo el helicóptero varias horas, hasta «las ocho o las nueve» de la tarde, cuando volvió a la base con los focos ya encendidos y «rezumando agua por todos los sitios». «No se llegó tarde, no faltó nadie a la cita, pero no se pudo hacer nada. No se podía acceder. Era imposible, no pudimos», justificaba Basset, que se ha jubilado esta pasada semana.

Baile de llamadas en el Cecopi

Dentro del Cecopi, después del mensaje masivo, ya se tiene claro que el drama tiene tres escenarios: Utiel, la Ribera y l’Horta Sud. Sin embargo, parece que sigue faltando una idea clara todavía de lo que ha supuesto el barranco del Poyo, el nombre que quedará grabado en la memoria de los valencianos durante décadas. Se es consciente de la situación calamitosa de Paiporta, pero no se menciona la rambla. «Hasta el día siguiente no se habla del Poyo. Esa noche aún es Forata», cuenta uno de los miembros. «Creo que muchos de allí [políticos] no sabían qué ese barranco existía», señala otro testigo. En la sala del 112 contigua miles de peticiones de socorro siguieron llegando (más de 4.600, la mayoría de l’Horta Sud) entre las ocho de la tarde y las doce de la noche. Parece que las horas siguieron bajo el signo del caos y la falta de información dentro del centro de emergencias de l’Eliana. «No entró nadie a decirlo», asegura un responsable sobre la ausencia de referencias de las llamadas que llegaban.

Mazón, en la comparecencia de las 00.35, tranquiliza sobre Forata. Pasadas la una y media de la madrugada la CHJ informará de que la situación comienza a estabilizarse, desciendo el nivel de la presa y reduciéndose el caudal que se está evacuando a unos 900 m³/s.

En medio del caos un cargo fue al 112 para pasar directamente las llamadas que le llegaban al móvil

¿Qué hacía el president? Un testigo recuerda a un Mazón en shock, como casi todos, pero dirigiendo la reunión en medio del nerviosismo general. A una consellera Pradas más tranquila tras unas horas de máxima tensión. La situación es de incredulidad. Los miembros preguntan cómo es posible que no haya un helicóptero para rescates nocturnos en los servicios de Emergencias de la Generalitat. Al mismo tiempo, casi todos están recibiendo constantes imágenes y reportando llamadas de casos personales atrapados. Amigos, conocidos, policías locales, alcaldes. No se les podía dar una solución, como a miles de afectados. Un miembro incluso sale de la habitación, atraviesa el patio y va al edificio del 112 para que un operador atienda elaluvión que le está entrando al móvil desde l’Horta Sud.

En un determinado momento, Basset pide a los presentes que paren de referir los casos particulares que les llegan, porque es lo normal en una catástrofe de esta magnitud. El objetivo en esa sala es poder montar una respuesta a la emergencia cuanto antes, remarca.

4:19h, fin del primer Cecopi

Según la información facilitada a la jueza, a las 4 horas y 19 minutos de la madrugada se cierra la sesión telemática abierta la tarde de antes en el Cecopi. En ese momento permanecían siete usuarios conectados. La noche fue larga. Un director general permaneció allí. Vicent Mompó, Salomé Pradas, Emilio Argüeso o Carlos Mazón se retiraron de madrugada a cambiarse antes de volver a l’Eliana para la reunión convocada a primera hora. Alguno trató de descansar algo en su despacho. Son horas de gestiones casi a ciegas. La jueza de Torrent que levantará tantos cadáveres, por ejemplo, trata de contactar con las autoridades para preparar un día,y los siguientes, que serán durísimos.

6:00h, nueva reunión

El Cecopi, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya presente -fue la primera en llegar- actualiza la situación. «A esa hora la sensación es que no saben qué hacer», cuenta una fuente del encuentro. Hay comarcas enteras incomunicadas y falta información. [El jefe del operativo, Basset, hará un vuelo esa tarde para ver con sus ojos la magnitud de la desolación.] Se habla de prohibir la circulación por la provincia. A las 7 horas llega un nuevo Es-Alert pidiendo evitar todo desplazamiento. Comienza un día con más de mil rescates por tierra y aire, y de toma de conciencia de la devastación. Comienza el día 1 después de la tragedia.