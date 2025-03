Los colegios concertados denuncian que llevan 4 meses sin fondos de Educación: "La situación es insostenible"

"La situación es insostenible. Los colegios lo están pasando muy mal porque no disponen de recursos para hacer frente a los gastos que se originan cada día simplemente por el mero hecho de abrir la puerta". La que habla es Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana, que denuncia que llevan 4 meses sin que Conselleria les abone el pago para los gastos de funcionamiento. La entidad epresenta a casi 300 centros escolares, o lo que es lo mismo, al 75 % de la concertada.

Así, Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana (ESCACV) "urge agilidad en los pagos de la Conselleria de Educación", según reclama la entidad en un comunicado. Los casi trescientos centros educativos distribuidos por la C. Valenciana llevan casi cuatro meses sin recibir el pago para hacer frente a los gastos de funcionamiento del día a día. Esta partida es clave en el concierto educativo, pues es el dinero para pagar la luz, el agua y todo lo necesario para que el centro funcione. Rodríguez añade que "esta situación es muy delicada para los centros educativos. No se están atendiendo las necesidades básicas y los colegios no somos entidades crediticias".

Desde diciembre de 2024 los centros concertados católicos "no han recibido el abono correspondiente al apartado de gastos de funcionamiento del concierto educativo por parte de la Generalitat Valenciana". Por eso Escuelas Católicas revela que " a día de hoy, se adeudan las mensualidades de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025. Y, a estas fechas, en la segunda quincena de marzo, no existe perspectiva de cobro de los fondos adeudados. No tenemos comunicación alguna al respecto", lamenta Rodríguez.

Partida congelada

La partida de los gastos de funcionamiento es fundamental para el día a día de los colegios concertados. Con esa partida se cubren los costes del personal no docente, el conocido como PAS (administrativos, personal de limpieza,conserjes...), las exigencias derivadas de protocolos de seguridad, de los planes de igualdad,de protección de datos, el mantenimiento de instalaciones, los suministros (electricidad, agua, gas, etc.) y el equipamiento educativo e informático. Vicenta Rodríguez asegura que "la falta de estos fondos públicos está generando una situación insostenible, que compromete gravemente la operatividad y gestión de los centros".

Además, Escuelas Católicas señala que la partida destinada a estos gastos permanece congelada en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana desde el año 2009. Son cerca de 16 años sin actualizar la cuantía que se destina a financiar el concierto de los centros educativos. Esta infrafinanciación obliga a los centros concertados a hacer un verdadero esfuerzo ya que la luz y el agua han subido, pero la financiación no. La propia Conselleria de Educación ha reconocido esta problemática en diversos acuerdos, calculando que la partida "únicamente cubre la mitad del coste real" del puesto escolar en la enseñanza concertada.

La concertada lleva años pidiendo un aumento en esta partida ante la asfixia económica cada vez mayor. "El Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 54 % desde 2018, la luz y el gas han subido un 57 % este año, es una barbaridad porque nuestra partida no ha subido nada", explicó Alberto Villanueva, presidente de Femeval (la otra asociación patronal) en un desayuno informativo con responsables de Conselleria. Añadió que algunos centros se encuentran al límite: "hay donde no tenemos presupuesto ni para pintar la fachada", contó.

La esperanza de la concertada era que el presupuesto empezara a subir este presupuestos, y lo ha hecho un 3 % ya que "la sociedad y la educación avanzan pero las partidas siguen iguales", según Villanueva. "El plan digital en las aulas está muy bien, pero tenemos que comprar tablets para el alumnado ¿Si no hay presupuesto cómo lo tenemos que hacer?" denunció.