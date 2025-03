Morant, sobre Mazón: "No puede salir a la calle, el pueblo no lo soporta"

"El pueblo no lo soporta". Así de contundente se ha expresa la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, en referencia al president Carlos Mazón y su ausencia en la Romeria de Les Canyes, el acto más importante de las fiestas de la Madalena de Castellón. Un hecho que la socialista califica de "anomalía democrática" porque el líder del Consell no puede "acompañar al pueblo".

No se trata de la primera vez que Mazón trata de evitar los actos multitudinarios. Ya lo ha hecho durante las fallas, en las que no asistió a la Crida ni a ninguna de las mascletaes en el balcón del ayuntamiento para evitar los pitidos e increpaciones. Es la primera vez que un president de la Generalitat Valenciana no ha asistido a ninguno de estos dos actos y suele ser habitual, también, que acuda a la romería castellonenca. En el caso de la semana fallera, el popular se mantuvo en "cuarentena" hasta la cremà, cuando apareció por sorpresa en la casa consistorial, en un acto en el que el público está a gran distancia de un balcón a oscuras.

Morant, quien aumentó su agenda en la Comunitat Valenciana durante las fallas, ha incidido en comentar la "anomalía democrática" que supone que Mazón siga en el cargo después de la tragedia del 29-O, cuya gestión está en entredicho tanto en la esfera pública como judicial. "Vivimos en esta anomalía desde hace meses -, ha señalado la socialista -. Muestra que no ha estado a la altura de las circunstancias y que ha dejado a su pueblo en las peores circunstancias". Y ha sido más contundente: "Su pueblo ya no puede más".

Señala a Feijóo por los presupuestos

La socialista ha dirigido su crítica a Feijóo, quien "ha podido sustituirlo, pero no ha querido"; y al pacto entre PP y Vox, con cuyo acuerdo se sacarán adelante los presupuestos de la Generalitat, presentados el jueves. "Es el pacto de la indecencia", ha expresado, solo un día después de que Pedro Sánchez lo calificara como el "pacto del Ventorro" y el inicio de la expansión de la agenda de la ultraderecha por las autonomías.

La ministra ha recordado que la legislatura autonómica con un pacto para conformar "un gobierno negacionista que nos ha costado muy caro, tanto como que nos ha costado muchas vidas". Pero considera "más indecente" el pacto por los presupuestos porque Vox "ha venido a rescatar la agonía y la emergencia política que vive Mazón". De hecho, Morant afirma que en lugar "de gobernar con presupuestos prorrogados", "ha preferido "un gobierno sin decencia, dignidad y sin la legitimidad de su pueblo".

Preguntada sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, Morant se ha mantenido firme en descartar esa opción porque "PP y Vox suman más que Compromís y PSPV" y ha reiterado la petición de un adelanto electoral porque es "la única vía y solución" para que la sociedad pida "lo que necesita" y la gente "pueda decidir sobre quién gobernará su futuro".