Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que instalará 122 nuevos radares en las carreteras de nuestro país durante este 2025. Como parte de esta estrategia, a partir de este lunes ya están en funcionamiento varios nuevos puntos de control de velocidad en las carreteras convencionales y vías de alta ocupación.

Los nuevos radares están ubicados en carreteras de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid. Se trata de 9 radares fijos y 8 de tramo. Un radar fijo es un dispositivo que se encuentra instalado en un punto concreto de la carretera. Está siempre en el mismo lugar, y su función es medir la velocidad de los vehículos justo en el momento en que pasan por delante de él.

Por otra parte, el radar de tramo no mide la velocidad en un único punto, sino que calcula la velocidad media que has llevado a lo largo de un recorrido concreto, normalmente varios kilómetros. Así, hay un radar al inicio de ese recorrido y otro al final para calcular la velocidad media que has tardado en recorrer ese tramo.

La DGT recuerda que estos nuevos radares están señalizados en la carretera, publicados en su página web y sus ubicaciones a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Nuevos radares en la Comunidad Valenciana

Entre radares fijos y de tramo, se han instalado un total de 17 nuevos dispositivos en las provincias de León, Salamanca, Cádiz, Sevilla (2), Tenerife (5), Guadalajara, Madrid (2) y Toledo.

En la Comunidad Valenciana se instalarán tres nuevos radares, todos ellos de tramo, dos en la provincia de Castellón y otro en la provincia de Valencia. Estas son sus ubicaciones:

Castellón . En la N-340. Punto kilométrico de inicio 960+050 y punto kilométrico de fin 961+000

. En la N-340. Punto kilométrico de inicio 960+050 y punto kilométrico de fin 961+000 Castellón . En la N-340. Punto kilométrico de inicio 961+000 y punto kilométrico de fin 960+050

. En la N-340. Punto kilométrico de inicio 961+000 y punto kilométrico de fin 960+050 Valencia. En la V31. Punto kilométrico de inicio 2+460 C y punto kilométrico de fin 6+350

Listado de nuevos radares de la DGT que ya están operativos / DGT

Un mes sin multas

La DGT también ha informado que durante el primer mes de funcionamiento de los nuevos radares, los conductores que sean captados por los dispositivos cometiendo una infracción de velocidad recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad.

Después de este periodo de tiempo, “el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa con el importe correspondiente”, informa el organismo estatal.