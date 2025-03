Mazón y Vox exhiben su alianza ante la presión de la izquierda en las Cortes Valencianas

Tener lo que hay que tener. La frase se ha establecido este miércoles en la base sobre la que se ha edificado la sesión de control al 'president' Carlos Mazón. Si el lunes fue el jefe del Consell el que utilizó dicha oración para reprochar a Pedro Sánchez que no presente Presupuestos Generales del Estado; este miércoles, han sido PSPV y Compromís quienes la han utilizado para presionar a Mazón, con nueva petición de dimisión, que ha encontrado su vía de escape en la interlocución con Vox, exhibiendo en la tribuna su sintonía.

El pacto del Consell con Vox, el avance de la instrucción de la dana en los tribunales y la disputa por las víctimas son los dos últimos elementos que se añaden al cóctel ya agitado del debate sobre la gestión del 29-O, que no pierde foco. No obstante, ha sido ese "tener lo que hay que tener" el punto de apoyo de en la reiteración de las expresiones con tono duro como "vomitivo", "radical", "miserable", "indecente" o hasta enviar a alguien "a fer la mà", como ha hecho el síndic adjunto del PSPV, José Chulvi, durante una de las preguntas orales refiriéndose al 'president'.

Con esos mimbres se ha construido la sesión. Y este se realza sobre las dosis testosterónicas de tener lo que hay que tener como símbolo. Así, tanto José Muñoz, síndic de los socialistas, como Joan Baldoví, por parte de los valencianistas, han tomado la aseveración de Mazón el lunes en el acto del PP en Alicante para reclamarle que tenga "lo que hay que tener" para que declare como testigo ante la jueza de instrucción de Catarroja, diga "la verdad" de dónde estuvo la tarde del 29 de octubre, enseñe las llamadas de ese día o sobre todo, dimita.

Mazón entre en el pleno de las Corts antes de la sesión de control, este miércoles. / Fernando Bustamante

"No tiene ni respeto, ni empatía, ni credibilidad para el pueblo valenciano", ha indicado Muñoz. "No tienes dignidad, vergüenza ni decencia y por eso no mereces ser president de la Generalitat", ha complementado Baldoví, utilizando el 'tú' en lugar del 'usted' habitual por el cargo. Ante ello, Mazón los ha puesto en la "radicalidad", término que ha repetido en las dos intervenciones con ambos grupos, y ha afeado que Sánchez "no tiene lo que hay que tener para presentar presupuestos: apoyos, votos y capacidad". Y ha añadido: "Nosotros tenemos ganas de reconstruir la Comunitat Valenciana y apoyos".

La comparación con la situación del Gobierno central ha servido al jefe del Consell para contrarrestar la ofensiva del PSPV. "Su tiempo político ha acabado, queremos la verdad en los juzgados y la política en la calle, queremos ir a elecciones", ha señalado Muñoz apuntando a la nueva línea argumental de los socialistas. Ese giro lo ha reprochado Mazón para asegurar que les marcan el camino "desde la Moncloa" y que "no saben lo que quieren". "Sí, lo sabemos: Mazón dimisión", ha comenzado a cantar la bancada. "Pero de propuestas, ninguna", ha contraargumentado.

También de alta tensión ha sido el debate con Baldoví que ha reprochado a Mazón de tener un discurso "vomitivo" y "lleno de excrecencias". "Lo que es nauseabundo es que desprestigien y linchen a las víctimas que se han reunido conmigo", ha respondido el 'president', que ha asegurado que se ha visto con "víctimas y afectados varias veces, con discreción", la última, ha dicho, el mismo martes por la noche en el Palau. "Ustedes quieren cabalgar sobre su dolor", ha lamentado, mostrando que la gestión con las víctimas es un nuevo estadio más de la disputa política.

Alianza engrasada

Y pese a que la izquierda le ha afeado el acuerdo con Vox, llegando a tildarle de "marioneta de Abascal" y de ser "dócil" para la "ultraderecha", Mazón ha encontrado en el pacto sellado con sus exsocios oxígeno no solo a nivel financiero con el más que previsible visto bueno a los presupuestos sino también durante la sesión de control, encontrando en la interlocución con el síndic de la formación, José María Llanos, una fuga a la presión ejercida por socialistas y valencianistas.

Tanto Llanos como Mazón han exhibido su alianza y la han engrasado con buenas palabras. El jefe del Consell ha vuelto a cargar contra el Pacto Verde Europeo, con aplauso de los voxistas incluido, y ha reivindicado la "altura de miras" de ambos partidos para trabajar por la "reconstrucción". "Vamos a lo nuestro", ha indicado. "Vox no está para cargarse la reconstrucción cargándose al ‘president’; en el camino de la política de verdad, nos encontrará a Vox y gracias a Vox y así podremos avanzar", ha sentenciado Llanos.

Suscríbete para seguir leyendo