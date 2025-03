Un diputado del PP llama a Morant "caniche de Gandia" y a Bernabé "ratonera de València"

Un diputado del PP en las Cortes Valencianas, José Ramón González de Zárate, portavoz de Infraestructuras de la formación en el parlamento valenciano, ha llamado durante un momento del debate en la cámara "caniche de Gandia" a la líder del PSPV, Diana Morant, "ratonera de València" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, así como "galgo de Paiporta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Que los debates políticos son cada vez más a cara de perro, especialmente en el ámbito valenciano tras la dana, es una realidad que se viene constatando desde hace tiempo. Más que argumentos, muchas veces sus señorías se lanzan ladridos desde la tribuna. Lo que es una novedad, sin embargo, es que ahora se equiparen a algunos representantes del resto de partidos políticos con razas caninas.

Ha sido durante el debate de una iniciativa del PSPV en la que se pedía la creación de una comisión parlamentaria contra los bulos y para analizar las informaciones 'fake'. Así, durante su turno de intervención, González de Zárate, encargado de defender la posición del PP, ha reprochado a los socialistas que pidan la convocatoria de elecciones. "¿Para qué?", se ha preguntado, ¿"para intentar que gobierne la caniche de Gandia, la ministra Diana Morant?".

La expresión ha provocado la indignación de la bancada socialista. "Que yo sepa caniche no es ningún insulto", se ha excusado el diputado del PP ante las quejas, a lo que ha añadido: "Porque vamos a hablar del galgo de Paiporta y cómo no de la ratonera de València". Y no, no se refería a un tema sobre protección animal sino que ha sacado una fotografía de Pedro Sánchez y Pilar Bernabé para precisar: "Estos dos personajes se fueron corriendo de Paiporta", refiriéndose a la visita con los reyes el 3 de noviembre.

Queja a la presidenta

La intervención de González de Zárate ha tenido respuesta por parte de la delegada del Gobierno a través de sus redes sociales. Con una fotografía de un ratonero, Bernabé ha señalado que esta es "la raza más autóctona valenciana" y ha explicado que se llama así "por su capacidad de cazar y eliminar a las ratas que amenazaban la riqueza y esplendor del pueblo valenciano". "Ni para insultar están avispados", ha añadido.

También ha habido respuesta en las Cortes Valencianas. Tras la alocución del diputado 'popular', el síndic del PSPV, José Muñoz, ha pedido intervenir ante el ataque al "decoro del grupo" socialista y ha reclamado a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, que le amonestase si no retiraba sus palabras. "Se ha referido de una manera impropia de un diputado en esta cámara, es necesario que tome las medidas oportunas o sino esto se puede convertir en un circo y a lo mejor usted (dirigiéndose a González de Zárate) es el payaso de Benidorm".

Sin embargo, Massó no solo ha negado retirar nada de lo que se diga porque, ha considerado, "en un futuro quien lea los diarios de sesiones tiene que ver cómo queda retratado cada diputado" (aunque ha dejado la oportunidad al final del pleno si el diputado del PP las quería retirar) sino que además ha acabado llamando al orden a Muñoz ante su queja. "Me siento orgulloso que diga que soy de Benidorm y es mejor hacer reír o llorar", ha sentenciado por su parte el parlamentario popular que no parece retractarse de su expresión.