Gan Pampols culpa al Gobierno de la falta de una comisión mixta que acelere la reconstrucción

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha culpado este miércoles al ejecutivo de Pedro Sánchez del retraso de la constitución de la comisión mixta entre la Generalitat y el Gobierno para la reconstrucción posdana, la que a su juicio "dilata" la recuperación. Lo ha hecho al finalizar la presentación a la sociedad civil y a los expertos del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación de la Comunitat Valenciana Endavant, un acto que ha tenido lugar en el Palau de la Música de València y en el que también ha estado presente al inicio del mismo el comisionado del Gobierno para la recuperación, José María Ángel.

Los "condicionantes"

El teniente general retirado en la rueda de prensa posterior al evento, en la que no ha dejado de reclamar más coordinación entre la Generalitat y el Gobierno, ha subrayado que sus relaciones personales con el comisionado gubernamental son buenas, pero "las relaciones profesionales están mediatizadas por distintos condicionantes que a mi no me afectan y que a él sí", que están retrasando la puesta en marcha de dicha comisión mixta de coordinación. El vicepresidente sostiene que Ángel "también cree necesaria la creación de la comisión, pero hay unos condicionantes que a mi se me escapan y que hacen que ahora mismo no sea posible".

Dice estar dispuesto a que el Gobierno coordine la reconstrucción "si acepta el plan de recuperación autonómico y lo dota con fondos allí donde no llegue la Generalitat"

En este sentido, Gan Pampols, ha insistido que a finales de enero pasado cuando el Gobierno constituyo su comisión de expertos sobre la dana, "ya le dije al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática (Ángel Víctor Torres) que era necesaria la creación de una comisión mixta Gobierno-Generalitat y que eso se podía hacer en dos minutos, me respondió que sí, pero no se ha desarrollado". "Le insistí a Josep Maria Ángel y me dijo que cuando decayese la emergencia, pero eso es dilatar innecesariamente una medida de coordinación que tendría que haber empezado desde hace un tiempo".

El vicepresidente Gan Pampols en la rueda de prensa de hoy. / Biel Aliño/ EFE

"Coordinación centralizada"

Para Gan Pampols, la reconstrucción tras una catástrofe con un nivel de afección como la dana "exige una coordinación centralizada". "Tiene que haber una autoridad de coordinación que sea capaz de aunar todos los esfuerzos de las diferentes administraciones con una sola finalidad, para evitar duplicidades y no dejar huecos". Esto, según el vicepresidente, puede hacerse con "una comisión mixta, un comité de coordinación, o con el instrumento que quieran". "Yo aceptaría perfectamente que esa autoridad de coordinación la tuviera un ministerio o incluso el comisionado del Gobierno, siempre y cuando tenga todos los medios y enlaces ministeriales", ha insistido. Eso sí, en este hipotético caso, el Gobierno debería "aceptar los resultados del plan para la recuperación económica y social, alinearse con él y dotarlo con fondos del Estado donde no lleguen los 400 millones del año pasado ya ejecutados por el Consell, los 2.364 millones presupuestados por la Generalitat este año, y los 1.400 millones previstos para 2026 si esto no acaba".

Haya o no haya coordinación entre Gobierno y Generalitat, el secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social, Venancio Aguado, ha afirmado que el plan de recuperación en el que trabaja incluirá obras y proyectos que son competencias de ambas administraciones. "No vamos a ser pacatos a la hora de listar lo que haya que hacer. Si es competencia autonómica se dirá 'hay que hacerlo', si no lo es se utilizará otra expresión como 'se debería hacer en el plazo...'", ha subrayado Aguado.