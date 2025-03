El PPCV sube el tono en redes sobre el 29-O y se enreda

El reguero de declaraciones, réplicas y contrarréplicas en el que se ha convertido el día a día en la política valenciana desde el 29 de octubre tiene el riesgo de dejar a sus protagonistas atrapados en contradicciones. La batalla por el relato tiene estas cosas. Ha pasado en las últimas 24 horas, cuando el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha tratado de reforzar la idea de que la Generalitat actuó como corresponde el 29 de octubre. Un giro de tuerca respecto a los últimos días, donde el partido había mantenido un perfil bajo, tratando de centrarse en la reconstrucción, como pedía Génova.

Primero ha sido a raíz del informe que la Universitat de València ha remitido al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana. La instructora quería saber con qué información contaba el equipo de la rectora Mavi Mestre para anticiparse a los acontecimientos y suspender las clases ese día. La UV ha respondido que no tenía más información que la que facilitaron desde días antes tanto la agencia estatal Aemet como el servicio de emergencias de la Comunitat Valenciana (los avisos del 112), al acceso de cualquiera.

El PP, a través de sus redes sociales, sacó pecho. “Gracias a los avisos de la Generalitat”, la UV canceló sus clases, defiende. Una fuente del Consell señalaba: "La UV reconoce que suspendió las clases gracias a la información avanzada por Emergencias, pese a que la jueza acusa a la Generalitat de inactividad patente y de inacción inexplicable".

No obstante, la posición ha generado críticas, externas principalmente, desde ministros del Gobierno como Óscar Puente a ciudadanos anónimos, pero también desde dentro del partido. “¿Pero quién está al mando?”, señalaba en privado un cargo del partido. El comentario se explica porque, según el argumento del PP, la Generalitat no siguió los propios avisos de la Generalitat, al dilatar la reacción, con el Cecopi constituido solo a partir de las cinco de la tarde y un aviso a la población que la jueza considera "tardío y erróneo". El comité de emergencias de la UV, con la información pública disponible, se activó el lunes 28 de octubre a las 10.25 horas de la mañana.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aprovechó el informe para volver a cargar contra el Consell de Mazón. "Creo que tienen que revisar los contenidos de sus redes sociales en general", ironizó. Con que la universidad "aplicara sus propios planes a raíz de las informaciones que existían, ya damos por hecho que las informaciones existían". "Es un ejemplo más de otro organismo o de otras personas responsables que se pusieron alerta ante una situación de alerta", aseveró.

La delegada insistió: “Había datos suficientes, información suficiente y alertas suficientes para quienes que tenían personas bajo su responsabilidad y para que quienes tenían planes los aplicaran y se pusieran en alerta para proteger a quienes tenían que proteger".

La dirección del Cecopi

Este miércoles por la tarde, los populares volvieron a recurrir a las redes sociales, recordando esta vez a la delegada del Gobierno que "codirige" un Cecopi. Es la posición de la Generalitat desde el primer día: corresponsabilizar al Gobierno de España de las decisiones que se tomaron ese día. La cuestión es que para defender esa posición adjuntan un artículo del Plan Especial de Inundaciones de la C. Valenciana donde se lee (en el párrafo final) que la dirección del plan en el Cecopi corresponde al representante de la Generalitat, siempre que la emergencia no se declare “de interés nacional”, algo que no ocurrió en ningún momento.

Precisamente, este miércoles se ha conocido un escrito de la Fiscalía en que refuerza el hecho de que las competencias aquel día se circunscriben a la Generalitat: "La titular de la conselleria [de Justicia e Interior], en su condición de directora del plan especial frente al riesgo de inundaciones, declaró la situación de emergencia dos, y, por ende, le competía la dirección de dicho plan, y, consustancialmente, la función de determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse", apunta el ministerio fiscal. Lo hace en un escrito en que rechaza investigar el papel de Pilar Bernabé ese día, ya que "el cometido de la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, era de estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica”.

Tuits borrados

No es la primera vez, en todo caso, que las redes sociales de los populares dan que hablar. Tras el borrado deltuit de Carlos Mazón con el vídeo en que señala en la mañana del 29 de octubre que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca, en las últimas semanas la cuenta del PPCV ha eliminado algunos mensajes. Lo hizo recientemente tras compartir una noticia con unas declaraciones en las que el exsecretario autonómico Emilio Argüeso aseguraba que el 112 no informó al Cecopi de las llamadas que estaban llegando. La información no dejaba en buen lugar la gestión autonómica.